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Авиаэксперт исключил неподготовленность экипажа упавшего в Индонезии Boeing

29 Октября 2018 в 09:51
Авиаэксперт исключил неподготовленность экипажа упавшего в Индонезии Boeing

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза в эфире НСН рассказал, о чём свидетельствует просьба экипажа разбившегося лайнера вернуться в аэропорт вылета.

Экипаж разбившегося в Индонезии пассажирского самолёта Boeing 737 MAX до трагедии запросил возврат в аэропорт вылета. Об этом рассказал официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю. По его словам, сразу после этого лайнер, который совершал рейс из Джакарты в Панкалпинанг, пропал с экранов радаров, а пилоты перестал выходить на связь.

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В свою очередь, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолёта, потерпевшего крушение (слушайте аудио).

«Это очень опытная компания (Lion Air – примечание НСН). Она формируется из опытнейших экипажей. Есть информация, что и командир корабля, и второй пилот имеют приличный налёт на подобного типа самолётах. Индонезия – страна-член ICAO (Международной организации гражданской авиации). А все члены ICAO по всему земному шару готовят пилотов в строгом соответствии с требованиями этой организации. Поэтому я не допускаю, что там был не подготовлен экипаж. Его просьба вернуться назад указывает на то, что произошло нечто такое, что самолёт дальше производить полёт не мог», - отметил эксперт.

Напомним, 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты потерпел крушение Boeing 737 MAX. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна и личные вещи пассажиров около побережья острова Ява. Известно, что на борту находились 188 человек, включая членов экипажа. Об этом рассказали в министерстве транспорта страны.

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