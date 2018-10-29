Авиаэксперт исключил неподготовленность экипажа упавшего в Индонезии Boeing

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза в эфире НСН рассказал, о чём свидетельствует просьба экипажа разбившегося лайнера вернуться в аэропорт вылета.

Экипаж разбившегося в Индонезии пассажирского самолёта Boeing 737 MAX до трагедии запросил возврат в аэропорт вылета. Об этом рассказал официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю. По его словам, сразу после этого лайнер, который совершал рейс из Джакарты в Панкалпинанг, пропал с экранов радаров, а пилоты перестал выходить на связь.

В свою очередь,в эфиреисключил неподготовленность экипажа самолёта, потерпевшего крушение

«Это очень опытная компания (Lion Air – примечание НСН). Она формируется из опытнейших экипажей. Есть информация, что и командир корабля, и второй пилот имеют приличный налёт на подобного типа самолётах. Индонезия – страна-член ICAO (Международной организации гражданской авиации). А все члены ICAO по всему земному шару готовят пилотов в строгом соответствии с требованиями этой организации. Поэтому я не допускаю, что там был не подготовлен экипаж. Его просьба вернуться назад указывает на то, что произошло нечто такое, что самолёт дальше производить полёт не мог», - отметил эксперт.

Напомним, 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты потерпел крушение Boeing 737 MAX. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна и личные вещи пассажиров около побережья острова Ява. Известно, что на борту находились 188 человек, включая членов экипажа. Об этом рассказали в министерстве транспорта страны.