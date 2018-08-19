Совфед: Европейские политики увидели в Путине «человека»

Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил, почему изменилось отношение Европы к России и ее лидеру Владимиру Путину.

Вашингтон, развязавший торговые войны с европейскими и азиатскими партнерами сделал большую ошибку. Решив тактические задачи, американцы упустили из виду стратегические. В то же время Россия показала себя надежным стратегическим партнером, заставив пересмотреть предвзятое отношение к себе. Такое мнение высказал в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель, прошедшие в субботу в Берлине.

«Это был отличный ход со стороны обоих политиков, что не было никаких итоговых пресс-конференций и заявлений. Прошла рабочая встреча, на которой обсуждались важнейшие моменты европейской политики и мировой. Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в рамках «Северного потока-2», отметили наиболее важные точки и проблемы – это Сирия и Украина. И, наверное, самое главное, мечта некоторых западных политиков об изоляции России потерпела полный крах», - заявил собеседник агентства.

По мнению Джабарова, встреча в Берлине наглядно продемонстрировала, что Россия востребована, с ней считаются, а общение с Путиным является важным элементом повестки дня европейских руководителей.

«Даже визит Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии показывает, что его воспринимают, как очень человечного политика, с которым приятно общаться и визит которого в такой необычной ситуации выглядит очень здорово, а его человеческие, личные качества - востребованы. Очень хорошо, что Путин поехал на свадьбу как частное лицо. Это доказывает, что Россия – абсолютно нормальная страна, которая стремится к взаимодействию и сотрудничеству с другими странами», - считает сенатор.

Парламентарий уверен: у европейских политиков постепенно появляется понимание, что без России баланса в мире в целом и в восточном полушарии в частности не будет. Многие страны Европы уже открыто признают, что с Россией лучше дружить.

«Трамп развязывает не только с противниками, но и со своими партнерами и союзниками экономическую торговую войну. Это лишний раз доказывает Европе то, что Россия – надежный партнер, с которым нужно обязательно быть в хороших отношениях. Взять хотя бы «Северный поток». В ЕС уже убедились, что газ, который поставляют американцы, на самом деле дороже и европейцам невыгоден. Американцы ввели санкции против многих американских товаров, Китай в ответ запретил поставки сои из Америки и готов осваивать наши дальневосточные земли, выращивая эту сою там. Мы видим, что американцы совершают одну большую ошибку: решают тактические задачи, а стратегические задачи упускают. В то же время как Россия показывает себя именно стратегическим партнером», - заключил Владимир Джабаров.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел переговоры с канцлеров Германии Ангелой Меркель. Визит российского лидера в Берлин стал ответным на приезд Меркель в Сочи в мае этого года.

Перед встречей с Меркель Путин заглянул на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Канйсль. Невеста пригласила российского лидера в качестве гостя еще в начале июня, когда он в первый раз был с визитом в Австрии.