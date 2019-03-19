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В мире

Мировые СМИ поспорили о шутке Путина про евреев

19 Марта 2019 в 06:36
Мировые СМИ поспорили о шутке Путина про евреев

В мире обсуждают шутку российского президента Владимира Путина про нехватку денег у евреев, которую он произнес в ходе встречи с представителями общественности в Симферополе в понедельник, 18 марта, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поводом для шутки стал комментарий руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о том, что строительство синагоги в Симферополе задерживается из-за «финансового вопроса».

«У евреев проблемы с финансами! Только в Крыму это возможно», — ответил ему Владимир Путин.

Как пишет «РИА Новости», присутствующие на встрече с президентом «положительно оценили его комментарий».

Однако The Jerusalem Post пишет, что российский президент может столкнуться с обвинениями в антисемитизме, после того как воспользовался «классическим антисемитским образным выражением» для своего шутливого ответа. По данным этого издания, высказывание президента вызвало «вежливый смех».

Журналист The Washington Post Ами Феррис-Ротман, в свою очередь, написала в Twitter, что за шуткой Владимира Путина последовал «вынужденный смех».

Как отмечает The Times of Israel, после шутливого ответа президент РФ сказал «большое спасибо» на иврите, а также предложил пригласить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Симферополе. 

Напомним, что в марте прошлого года предположение Путина о том, что за приписываемым России вмешательством в американские президентские выборы 2016 года могли стоять евреи, вызвало негодование в американских СМИ.

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