Мировые СМИ поспорили о шутке Путина про евреев

В мире обсуждают шутку российского президента Владимира Путина про нехватку денег у евреев, которую он произнес в ходе встречи с представителями общественности в Симферополе в понедельник, 18 марта, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поводом для шутки стал комментарий руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о том, что строительство синагоги в Симферополе задерживается из-за «финансового вопроса».

«У евреев проблемы с финансами! Только в Крыму это возможно», — ответил ему Владимир Путин.

Как пишет «РИА Новости», присутствующие на встрече с президентом «положительно оценили его комментарий».

Однако The Jerusalem Post пишет, что российский президент может столкнуться с обвинениями в антисемитизме, после того как воспользовался «классическим антисемитским образным выражением» для своего шутливого ответа. По данным этого издания, высказывание президента вызвало «вежливый смех».

Журналист The Washington Post Ами Феррис-Ротман, в свою очередь, написала в Twitter, что за шуткой Владимира Путина последовал «вынужденный смех».

Putin today, responding to a Jewish community member in Crimea: “So the Jews have problems with finances! Only such a thing could happen in Crimea” (forced laughter all round) He also tells him, in Hebrew, “thank you very much” https://t.co/fWNvW6wxFt