Американцы негодуют из-за слов Путина о евреях

Американские политики и еврейские сообщества осудили президента России Владимира Путина за предположение, что за приписываемым России вмешательством в выборы США могут стоять этнические меньшинства, в том числе евреи, сообщает The Washington Post.

В интервью американскому телеканалу NBC News, которое было полностью опубликовано в пятницу, 9 марта, президент России опроверг все обвинения в адрес России по вмешательству в президентские выборы США 2016 года и посетовал на отказ США к сотрудничеству в этом вопросе.

«Мы предложили совместную работу в области киберпространства. Но США же отказываются от официальной работы по этому направлению. Только в прессу вбрасывают каких-то 13 русских. Может быть, они даже не русские. Может они украинцы, татары, евреи, просто с российским гражданством. Даже это надо проверять. Может быть, у них двойное гражданство, может быть грин-карта. Может быть, им за эту работу заплатили американцы. Откуда вы знаете? Я не знаю», - сказал Владимир Путин американской журналистке Меган Келли.

«Его комментарий о евреях, который вроде бы предположил, что русский еврей не настоящий русский, вызвало особенное возмущение среди тех, кто помнит вековую историю антисемитизма и еврейских чисток в России. Некоторые группы сравнили заявление с анти-еврейскими мифами, которые помогли вдохновить Холокост», - пишет The Washington Post.

Напомним, в феврале Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России и трем компаниям в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в ход президентской кампании в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.