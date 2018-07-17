Слова Шварценеггера о Трампе не стали связывать с политическими абмициями

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал НСН, зачем известный актер обозвал президента Трампа «макарониной».

Легендарный актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил президента США Дональда Трампа с «мягкой раскисшей макарониной» после совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН объяснил высказывания актера его желанием напомнить о себе (слушайте аудио).

«Причина здесь очевидна. Если он до этого критиковал Трампа, то он будет и сейчас его критиковать. Конечно, если мы будем сравнивать внешний вид нынешнего президента и Арнольда Шварценеггера, то ясно, что внешний облик будет не в пользу нынешнего президента. Но тут мне кажется, что просто человек пытается каким-то образом заявлять о себе, не более того. Особых амбиций у Шварценеггера нет: он уже попробовал себя в политике, был неудачный опыт и он не будет возвращаться. Так что удивительного ничего не нахожу. Критика началась уже вчера, она и будет продолжаться», — разъяснил Рогулёв.

Напомним, Арнольд Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии с 2003 по 2011 год.