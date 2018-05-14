Скрипали превратят Россию в «изгоя». Глава контрразведки Британии предупредит РФ

Руководитель MI5 напомнит России об ответственности за отравление Скрипалей.

Глава службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер предупредит Россию об изоляции, в которой она может оказаться в будущем. С такими словами он выступит 14 мая в Берлине. После утечки текста речи Паркера в СМИ, стало известно, что упор будет сделан на якобы участие РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По версии главы контрразведки, это является «преднамеренным и целенаправленным актом» и «грубым нарушением норм международного права». В целом, убеждён Паркер, из-за участия в отравлении Москва станет «ещё более изолированным изгоем», сообщает Bloomberg.

Напомним, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 марта. Лондон сразу же обвинил в произошедшем Россию, сообщает Ura.ru . Однако в Москве неоднократно подчёркивали, что РФ к этому не имеет отношения и призывали Великобританию к совместному расследованию.

Ранее разработчик технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН заявил, что Лондону не удастся установить точное место производства «Новичка».

«Никакого стопроцентного подтверждения того, где было приготовлено отравляющее вещество, быть не может. Если две разных лаборатории синтезировали одно и то же вещество по одной и той же технологии и с использованием одинаковых реагентов, то я не представляю, каким образом современными методами можно отличить одно от другого. Они будет немного разной концентрации, но все примеси будут одинаковыми», - отметил Уткин.

Ранее глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю рассказал, что при отравлении Скрипале было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества. Как заверил , если бы это был «Новичок», такого количества хватило бы на уничтожение половины Лондона.

«Одного грамма этого “Новичка” хватит, чтобы отравить 50 тысяч человек. Так что половину Лондона можно было бы уничтожить таким количеством и никаких шансов выжить у пострадавших бы не было. Поэтому эта версия абсурдная и нереальная, либо использовалось другое вещество нелетального действия», - подчеркнул Никулин.

В 2017 году спецпредставитель США по Украине Курт Волкер тоже анонсировал изоляцию России. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков в это не поверил.

«Россия не будет “выброшена из системы дипломатических и экономических отношений”. Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам», - заявил Пушков.

Напомним, сейчас Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери и отправили «в безопасное место». Её отец в апреле ещё оставался в клинике, позже никакой информации о состоянии их здоровья не поступало. При этом ни Юлия, ни Сергей Скрипаль ни разу не выступали с личными заявлениями после отравления. Из-за этого глава МИД РФ Сергей Лавров расценил ситуацию как «похищение».