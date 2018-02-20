Сирийские курды возлагают надежды на войска САР в Африне

Представитель сирийских курдов в России рассказал НСН, почему наступление турецких войск в Африн стало для курдов полной неожиданностью.

Сирийские правительственные войска начали входить в Африн, район, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Ранее сообщалось, что глава Турции Рейджеп Эрдоган предупредил Сирию о военном вторжении в случае, если войска САР окажут поддержку курдским формированиям.

Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН воспринял это известие, как положительное. По его словам, есть надежда, что войска Башара Асада помогут курдам противостоять наступлению турок (слушайте аудио).

«То, что сирийские войска вошли в Африн, это очень хорошо. Может быть, они смогут остановить наступление Эрдогана на наши силы самообороны. Всё-таки Африн — это территория Сирии, сирийских курдов. А Эрдоган начал эту операцию ни с того, ни с сего. Хотя наши силы самообороны там находятся уже шесть лет. Непонятно, почему именно сейчас он хочет со своими террористами завоевать нашу землю. Там живёт миллион двести курдов, а остальные — 300 тысяч беженцев из Идлиба, Алеппо, наши курды их приютили», — рассказал Джавад Мухаммад.

Ранее в беседе с НСН он назвал виновных в том, что конфликт в районе Африна затягивается и выходит в фазу обострения.