Сирийские курды обвиняют Россию в обострении конфликта в Африне

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Джавад Мухаммад заявил НСН, что политика невмешательства в действия Анкары в Африне «выйдет России боком».

Турция пригрозила Сирии военными действиями, если правительственные войска поддержат курдские формирования в Африне, сообщает Anadolu. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, если сторонники Башара Асада встанут на защиту представителей партии «Демократический союз» и Рабочая партия Курдистана от участников операции «Оливковая ветвь», то Турцию «никто не остановит».

Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН заявил, что фактически Турция уже давно объявила войну Сирии, начав кампанию «Оливковая ветвь». Российская сторона, по его словам, ничего не делает, чтобы остановить Эрдогана.

«Турция уже давно, более месяца назад объявила войну. Они хотят силой захватить нашу землю. К сожалению, при полном попустительстве России.

Если все сирийцы будут воевать против турок, мы очень сильно ослабнем. Все террористы проникали в Сирию через Турцию при финансировании Катара. Сейчас Эрдоган забрал всех с территории Идлиба и хочет завоевать Африн, так как американцы объявили, что Африн не находится под нашим воздушным прикрытием. А Россия, делает вид, что ничего не происходит. Развязали ему (Эрдогану — НСН) руки, а это очень плохо, в первую очередь, для России. Эта политика боком выйдет», — заявил Джавад Мухаммад.

В заключение он добавил, что если курды получат поддержку сирийской правительственной армии, то «дадут туркам по зубам». «Война есть война, другого выхода у нас нет, мы должны защитить землю своих предков», — подытожил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что сирийские правительственные войска договорились с курдскими формированиями в Африне о вводе войск на территорию региона. По словам советника правительства Африна Бадран Чия Курда, эти действия будут предприняты для «отражения наступления Турции». Напомним, операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов была начата Рейджепом Эрдоганом 20 января.