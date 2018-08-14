Политолог: Порка-антидепрессант для правительства от Лукашенко

Эксперт по Белоруссии рассказал НСН, почему президент республики хочет сменить руководство правительства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен сменить руководство Совета Министров республики. Во время совещания в городе Орша Витебской области он выступил с требованием подготовить соответствующие замены из резерва кадров. Лукашенко потребовал незамедлительно уволить «за пофигизм» главу министерства промышленности Виталия Вовка, а также министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, передаёт агентство БелТА. Президент также подверг жёсткой критике вице-премьера Василия Жарко за просчёты в сфере здравоохранения и обвинил его в саботаже.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН связал это выступление Александра Лукашенко с предстоящими президентскими выборами и слабостью белорусской экономики.

«Это показательная порка. Чтобы люди видели: Лукашенко спуску не даёт, держит руку на пульсе, всё видит, всё знает. Причина, по которой руководитель республики устроил разнос правительству - затянувшаяся депрессия, положившая экономику Беларуси на обе лопатки. ВВП на душу населения в республике остаётся на уровне 2010 – 2011 годов. Людям на предприятиях промышленности, по словам самого Лукашенко, платят на уровне 12 – 13 тысяч российских рублей, а на селе ещё меньше. Самая популярная финансовая операция в Беларуси – микрокредитование до получки. Белорусы, в совокупности, набрали кредитов на 5 миллиардов долларов, не считая процентов. Это ненамного меньше всего золотого запаса республики. Бензин в Беларуси дорожал уже 10 раз с начала 2018 года. Во всех отраслях, от культуры до нефтехимии и металлургии, наблюдается застой. Местное население из-за этого очень нервничает, и это, безусловно, сказывается на уровне электоральной поддержки белорусского лидера. Тема низких зарплат и постоянного роста неналоговых изъятий у граждан, «поборов", как их называют в Беларуси, вытеснила на задний план всё остальное. В следующем году Лукашенко пойдёт на выборы, а страна не готова. В такой ситуации минским имиджмейкерам пришлось доставать пожелтевшие конспекты, и сегодня белорусы на несколько минут увидели Лукашенко 20-летней давности. Как в старые добрые времена, он кричал на членов правительства и увольнял министров в прямом эфире. А ещё Оршанский район – родина Лукашенко, он тут, в посёлке Копысь, родился. Конечно, больно ему за малую родину, вот и прорвалось», - заявил эксперт.

Александр Зимовский также отметил, что показательная «экзекуция» чиновников, проведённая Лукашенко, на короткое время успокоит граждан Белоруссии:

«Пару недель простые люди и местные аналитики-политологи будут счастливы, увидев прежнего президента, который грудью встал за народные интересы. А вообще белорусский Совмин при Лукашенко выполняет чисто техническую функцию, никакой политической роли не играет и является малополезным придатком президентской администрации. И громоотводом, при случае. Поэтому не имеет никакого значения, кто будет назначен премьером или вице-премьером. В смысле кадров у Александра Лукашенко короткая скамейка, выбор кандидатов невелик. Обычно затыкают административные прорехи президентскими помощниками, но тут не угадаешь. Один помощник недавно проворовался, а другой за год довёл злополучный Оршанский район до введения чрезвычайного положения, и себя – до скандальной отставки. Так что смена правительства, включая премьера (если до этого дойдёт) сведётся к простой ротации. Будет «расчехлён» какой-нибудь бывший соратник или отодвинутый на время в послы или депутаты чиновник. Насколько это для населения будет хорошо, затрудняюсь сказать, потому что пока не выполнено главное обещание президента, данное 5 лет назад. Реальные зарплаты не растут, всё съедает рост цен в потребительском секторе, и рост тарифов на подавляющее большинство социальных благ. Это очень в Беларуси болезненная тема, любой разговор белоруса с белорусом начинается с того, какая у кого получка. Люди уезжают в Россию, Польшу, даже в Литву. Кстати, сегодня Лукашенко впервые констатировал отток рабсилы из Беларуси, вообще-то эта тема – табу. Значит, наболело» - заключил Александр Зимовский.

Во вторник, 14 августа, президент Белоруссии также объявил полное служебное несоответствие государственному секретарю Совета безопасности республики Станиславу Засю и главе Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву. Кроме того, Лукашенко объявил строгий выговор главе Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и распорядился уволить председателя Оршанского райисполкома за неудовлетворительные результаты работы.