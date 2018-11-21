Сенатор: Выборы главы Итерпола - очередная политическая схватка

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Член комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН заявил, что к представителю РФ, который претендовал на должность, нет вопросов, как к профессионалу.

Главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Об этом говорится в сообщении организации, на её официальной странице в Twitter. Ким Чон Ян пробудет на этом посту два года. Стоит отметить, что ранее одним из основных претендентов на этот пост российского генерал-майора Александра Прокопчука. Выборы главы организации прошли в Дубае во время 87-ой Генассамблеи Интерпола.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН посчитал итоги выборов политическим решением.

«Это структура, которая действует на основании уставных норм. Первое лицо, как бы оно ни было значимо, вряд ли может кардинальным образом повлиять на её работу с точки зрения интересов России. Я не думаю, что Интерпол превратится в антироссийский инструмент. То, что сегодня это решение политизировано – это очевидно. Сейчас можно подозревать, что в его деятельности появятся ещё и политические подтексты», - отметил сенатор.

По словам Олега Морозова, претензий Прокопчуку, как к профессионалу, быть не может.

«Сегодня уже не осталось зон, которые не были бы окрашены современной политикой и, прежде всего, политикой США в отношении России, поэтому даже если завтра будет обсуждаться вопрос, какой помидор краснее: краснодарский или выращенный в Арканзасе - США найдут способ убедить мир в том, что их помидор краснее. Это не значит, что плох южнокорейский представитель. Допускаю, что это вполне профессиональный человек. Наш соискатель с точки зрения профессиональных качеств абсолютно безупречен, к нему, как к профессионалу, претензий нет. Следовательно, претензии не к нему, а к России. Это очередная попытка устроить политическую схватку с Россией», - заключил в эфире НСН Морозов.

Напомним, ранее четверо сенаторов США выступили против избрания кандидата из РФ на пост главы Интерпола. Такую позицию они передали в администрацию президента страны. В свою очередь, Литва и вовсе пригрозила выходом из организации в случае прихода Прокопчука к руководству. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посчитал такую позицию дискриминацией по национальному признаку.