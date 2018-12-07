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Сенатор: США, как и Россия, хотят избежать прямого столкновения

7 Декабря 2018 в 09:58
Сенатор: США, как и Россия, хотят избежать прямого столкновения
ФОТО: flickr/David B. Gleason

Сенатор в эфире НСН предположил, что Вашингтон никогда всерьёз не рассматривал такой поворот событий.

США не рассматривали возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе. Об этом 6 декабря заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, такой дискуссии в Вашингтоне не было. Он подчеркнул, что отношения между Украиной и США сосредоточены на реформировании вооружённых сил Незалежной и обеспечении оборонных возможностей этой страны для защиты, сообщает The Washington Post.

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В свою очередь, первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что американцы никогда всерьёз не рассматривают вопрос военного ответа на подобные ситуации.

«Я даже не думаю, что американцы могут вести подобные дискуссии. Инцидент произошёл на огромном расстоянии от Соединённых Штатов. Никакие американские военнослужащие или их советники там не участвовали. По сути, там и инцидента не было. Там было грубое нарушение суверенитета России. С какого перепугу они должны были готовить или обсуждать вопрос военного ответа? Я думаю, что это специальная фейковая новость вбрасывалась, чтобы подогреть и до того раскалённые наши отношения. Всерьёз американцы никогда не рассматривают, там же тоже здравые люди сидят, которые точно так же хотят избежать любого прямого столкновения с нами, как и мы с ними», - убеждён сенатор.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ. Сейчас все моряки, находившиеся на них арестованы и доставлены в СИЗО Москвы. Из-за инцидента президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться 30 ноября на саммите G20. Однако они всё-таки обсудили ситуацию «на ногах».

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