Сенатор от Крыма ответил странам, присоединившимся к санкциям

Сергей Цеков в эфире НСН предупредил присоединившихся к санкциям ЕС против Крыма об опасностях русофобской политики.

К решению Евросоюза продлить санкции против Крыма и Севастополя присоединились пять стран, не являющиеся членами ЕС. Как пояснили в дипломатической службе союза, к санкциям против РФ присоединились страны-кандидаты Албания и Черногория, являющаяся членом Европейской экономической зоны Норвегия, а также Грузия и Украина.

В эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков напомнил присоединившимся странам, что эти санкции проистекают из русофобской политики, однако в конечном итоге навредят им самим (слушайте аудио).

«Перечень этих стран не удивительный. Они и раньше отличались русофобией в своей внешней, да и во внутренней политике. У некоторых исторически русофобия, у некоторых она появилась после разрушения Союза, как, например, у Грузии. Эта русофобская политика, в конце концов, не пойдет на пользу. Рано или поздно они поймут ошибочность такой политики. Санкции это обоюдно острый процесс. Да, он вредит России, любые санкции не на пользу любому государству. При этом с учетом того, что Россия еще применяет ответные санкции, а даже если бы не применяла, это наносило бы урон той стране, которая применяет санкции», — сказал сенатор.

Цеков также добавил, что помимо русофобии, причиной желания пяти стран присоединиться к санкционному давлению ЕС на Россию могло быть стремление придерживаться политики Соединенных Штатов Америки.

Напомним, Евросоюз, начиная с 2014 года, поэтапно вводит ограничительные меры в отношении России из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма. На сегодняшний день в отношении РФ действует несколько пакетов санкций: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.