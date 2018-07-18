Сенатор: Бутина столкнётся в США с крайне политизированной судебной системой

Андрей Климов в эфире НСН подчеркнул, что дело Бутиной высветило всему миру произвол и волюнтаризм американских законов.

Министерство юстиции США расширяло обвинение против россиянки Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне 15 июля. Об этом сообщает газета Politico. К обвинению в сговоре с целью стать иностранным агентом добавился пункт о реальной работе в качестве иноагента без регистрации. Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает заключение в тюрьму на срок до десяти лет, сообщает РБК.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что защита Бутиной столкнётся с крайне политизированным характером американского правосудия.

«Фемида в США – очень капризна и политизирована. Они похищают людей в других странах, и за пределами своей страны осуществляют юрисдикцию, что соответствует логике варваров. Американским правоохранительным органам, специальным службам и судопроизводству лично я не верю. Но предпринимать меры по защите законных прав и интересов соотечественников обязаны наши дипломатические службы и я знаю, что они этим занимаются», — отметил сенатор.

По словам Климова, частный случай с задержанием Бутиной высветил большую проблему США.

«Они считают для себя возможным вмешиваться в наши дела — 24 часа в сутки — и не считают это зазорным. А в данном случае весь мир стал свидетелем того, что США на своей территории полагают невозможным ни для кого, кроме своих граждан и аккредитованных дипломатов, вести хоть какую-либо деятельность, направленную на поддержку интересов иностранных компаний и лиц. Это для 21 века удивительно. Об этой проблеме я говорил ещё в октябре прошлого года с трибуны Совета Федерации. В нашей стране демократии больше, поскольку только юридические лица рассматриваются по поводу ответчика иностранного агента. А в США за это дают пять лет…Этим они, кстати, угрожали людям, которые пытались сотрудничать с RT. Это произвол и волюнтаризм», - подчеркнул Климов.

Напомним, Бутиной предъявлены обвинения в работе на российского чиновника, который находится в санкционном списке. Следствие также уверенно, что Бутина пыталась установить связи с членами Национальной стрелковой ассоциации, религиозными организациями и участниками «Национального молитвенного завтрака». Все эти организации поддерживают Республиканскую партию. Правоохранители полагают, что девушка должна была повлиять на них, чтобы переформатировать политику США под российские интересы.