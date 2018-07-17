В Совфеде посчитали неприличным задержание Бутиной в день саммита Россия-США

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире НСН, заявил что арест россиянке был без сомнений приурочен ко дню встречи президентов в Хельсинки.

В день саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля, в Вашингтоне задержали гражданку России Марию Бутину. Американские правоохранители обвиняют девушку в том, что она работала в качестве «российского агента» без соответствующей регистрации. Об этом говорится на сайте Минюста США.



Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что задержание Бутиной без всяких сомнений связано с прошедшим в Хельсинки российско-американским саммитом.

«Я практически уверен в том, что это была заготовка американских спецслужб. Арест был приурочен ко дню саммита в Хельсинки, для того, чтобы смазать картину переговоров. Вы сами понимаете, что в один день такие вопросы не решаются. Если даже она у них была в разработке, это всё равно остаётся вопросом не одного дня. То, что задержание могли специально отложить ко дню саммита в Хельсинки, у меня даже сомнений нет. Понятно, что поднимется шумиха об очередном русском следе, вмешательстве. Но выглядит всё это неприлично. Похоже, что американские спецслужбы сами себя не уважают. Заниматься подтасовыванием, подгонкой результатов для такой великой страны как США, мне кажется неуместным», - заявил сенатор.

Отметим, Бутина была задержана 15 июля. Ей предъявлены обвинения в работе на российского чиновника, который находится в санкционном списке, пишет RT . Следствие также уверенно, что Бутина пыталась установить связи с членами Национальной стрелковой ассоциации, религиозными организациями и участниками «Национального молитвенного завтрака». Все эти организации поддерживают Республиканскую партию. Правоохранители полагают, что девушка должна была повлиять на них, чтобы переформатировать политику США под российские интересы. Россиянке может грозить до пяти лет тюрьмы, судебные слушания по её делу назначены на 18 июля.