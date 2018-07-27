Сенатор: Британцы могут не отпустить Юлию Скрипаль в Россию

Сенатор в эфире НСН рассказал, что возврат Юлии Скрипаль разрушит версию Лондона об отравлении.

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом якобы была отравлена нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщила о желании вернуться в Россию. Об этом рассказала её двоюродная сестра Виктория Скрипаль. Родственница уточнила, что Юлия Скрипаль звонила в день рождения бабушки и обещала вернуться после того, как её отец поправится, сообщают РИА Новости.

в эфирезаявил, что приезд отравленной в Великобритании гражданки РФ позволит понять, что на самом деле произошло в Солсбери

«Надеюсь, это поможет понять всю логику событий, которая там имела место, просто я не очень уверен, что они выпустят Юлию Скрипаль, потому что если она приедет, то весь этот фарс с российским отравлением может просто посыпаться. Если они её всё-таки отпустят, значит, там есть какая-то третья сила, которая и водила за нос британцев и перевела стрелки на нас. Дай бог им здоровья, чтобы она вернулась и рассказала, что там было на самом деле», - отметил сенатор.

По словам Владимира Джабарова, Юлия Скрипаль вполне может задержаться в Великобритании.

«Странно, что до сих пор к ней никого не пускают. Она может там задержаться, мы же не знаем, сколько будет продолжаться лечение её отца», - считает Джабаров.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли на лавочке без сознания 4 марта в Солсбери, сообщает «Свободная Пресса» . Позже их доставили в местную больницу. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за произошедшее на Россию. По её словам, Москва виновата либо в том, что применила химоружие на территории суверенного государства, либо в том, что потеряла над веществом контроль