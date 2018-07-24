Сатановский: У России нет резона влезать в авантюру в Йемене

ФОТО: Разрушенное здание в столице Йемена // Wikimedia Commons

Востоковед заявил НСН, что нет видимых причин отвечать на призыв о помощи Йемена, однако «посочувствовать им нужно».

Глава Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в разрешении военного конфликта в Йемене, сообщает йеменское новостное правительственное агентство САБА. В обращении делается акцент на агрессии против Йемена со стороны стран коалиции под предводительством Саудовской Аравии.

Обращение к России вполне вписывается в традицию, сложившуюся ещё с советских времён, заявил в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Тем более, в пользу такого хода говорит недавний успех России в Сирии. Непонятным остаётся только одно — какой резон России вмешиваться в ещё один военный конфликт.

«У нас же всю советскую эпоху страждущие и нищие со всего мира в очередь стояли к советскому руководству, у которого амбиций было много со времён Никиты Сергеевича Хрущёва. Поделиться чем-нибудь народным, не пойми зачем, он был всегда готов. Как, впрочем, и Леонид Ильич Брежнев, как и все остальные. И почему бы, собственно говоря, не попросить Путина вмешаться и помочь, если известно, что у русских есть нефть, алмазы, природный газ, жёсткая вертикаль власти, и в Сирии они, вроде как, гражданскую войну успешно выиграли. Вопрос, зачем это нам? Надо смотреть, пусть руководство и смотрит. Это вопрос на его зарплату», — заметил Сатановский.

Особых интересов в Йемене у России нет, добавил востоковед. Зато есть угроза испортить отношения с Саудовской Аравией.

«Если бы начальство захотело пролив Баб-эль-Мандаб и Аденский порт, так там всё контролируют Арабские Эмираты, никаких хуситов там нет. На севере у них ничего особо нет, и нам оно не нужно. Поэтому, зачем влезать в эту жутковатую авантюру, насмерть ссориться с Саудовской Аравией, не понятно», — заключил Сатановский.

Если помощь Йемену всё-таки будет оказана, она может выразиться в поставках оружия, которое, по словам эксперта, превосходит качеством американские разработки.

«Советское оружие, как выясняется, куда лучше американского. Именно на примере Йемена стало понятно, что американские системы Patriot в лучшем случае после модернизации берут половину ракет, ещё советского производства, запускаемых по саудитам хуситами. Так что, чем им помочь — посочувствовать, конечно, надо. Страна разгромлена, полностью. Но при чём здесь мы, особо не понимаю», — ещё раз подчеркнул Сатановский.

Аналогичное обращение за помощью от хуситов получил и французский лидер Эммануэль Макрон, отмечает «Свободная пресса». На данный момент ответы российской и французской стороны не известны.

Военный конфликт в Йемене длится в активной фазе с 2014 года. Он выражается в противостоянии повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Алла» и части армии, с одной стороны, и правительства, поддерживаемого коалицией во главе с Саудовской Аравией, с другой стороны.