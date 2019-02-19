«Саморазрушительное высокомерие». Путин не хочет помогать Трампу

Медиа-аналитик из США Уильям Данкерли рассказал НСН, почему Россия не хочет улучшать свой международный имидж.

Российский президент Владимир Путин делает недостаточно для того, чтобы отвечать на обвинения со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью НСН выразил американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли.

По его словам, расследование вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, которым руководит спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, направлено исключительно против Трампа, но Путин ничего не делает, чтобы ему помочь.

«С одной стороны, это часть активных усилий политических врагов Трампа, чтобы ослабить его, - заявил НСН Данкерли. - С другой стороны, это просто очередной эпизод в продолжающейся кампании по дискредитации России и ее лидера, которая проводится многими политическими и бюрократическими элитами Вашингтона. Россия может и должна как-то помешать этой кампании. Но нынешняя ситуация вписывается в [иную] линию поведения, которую Путин выбрал в качестве реакции на обвинения против России», — считает американский эксперт.

Например, когда речь идет о таких заявлениях, как «Россия первой напала на Грузию» или «Путин убивает журналистов», то российский лидер бездействует, несмотря на очевидную лживость этих утверждений, считает Уильям Данкерли.

«Путин не делает ничего, чтобы эффективно устранить ущерб от этих обвинений. Это выглядит так, будто кто-то плюет ему в лицо, а он лишь утирается. Такое отсутствие эффективного ответа приводит к тому, что Россия и Путин зарабатывают очень негативную репутацию в мире», — заметил собеседник НСН.

Как следствие, медиа-аналитик приводит в пример декабрьское исследование Pew Research Center, которое показало, что в 54% стран, где проводились опросы, преобладает негативный образ России.

«Этот опрос вскрыл резкие расхождения образа Путина в России с тем, каким его видят в других странах. Если 81% опрошенных россиян уверены в том, что Путин “делает все правильно” в международных отношениях, то лишь 26% граждан других стран разделяют уверенность русских», — отмечает американский политолог.

Например, в США граждане охотно верят заявлениям о том, что Россия якобы вмешалась в выборы президента 2016 года и помогла Трампу выиграть, хотя до сих пор не приведено никаких доказательств. Но это выглядит логично на фоне уже устоявшейся плохой репутации России и негативного образа Путина. «Это именно то, что американцы ожидают от России и Путина. Этому легко поверить», — добавил аналитик.

Распространение негатива можно было бы избежать, но все предложения кардинально поменять ситуацию к лучшему отвергаются с «саморазрушительным высокомерием», посетовал г-н Данкерли, вспоминая личный опыт работы с Кремлем.

«Теперь у вас проблема: негативный образ России в мире помогает тем, кто пытается еще больше дискредитировать страну и ее лидера. В итоге, впереди нас ждет опасная нисходящая спираль», — убежден эксперт.

Негативное отношение США к России будет только нарастать в преддверии американских президентских выборов 2020 года, так как в кампании по очернению России замешаны большие деньги.

«Колоссальные деньги и власть идут американским политикам из коммерческих отраслей, успешность которых напрямую зависит от эскалации напряженности между странами, - заявил НСН Уильям Данкерли. - Лучшим выходом из этой ситуации, на мой взгляд, была бы нейтрализация негативной мифологии о России и Путине. Но, увы, равнодушие России к собственному международному имиджу мешает сделать это», — резюмировал собеседник агентства.

Добавим, что еще один опрос Pew Research Center показал, что большинство людей по всему миру ощущают угрозу не от России и Китая, а от Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа.