Брак на грани развала. В США оплакивают отношения с Европой

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НСН разбирается, как Мюнхенскую конференцию восприняли в американских СМИ.

Прошедшая в Мюнхене в минувшие выходные ежегодная конференция по безопасности подчеркнула сформировавшийся раскол между Соединенными Штатами и Европой, отмечают американские аналитики. В связи с этим, в США возникли опасения, что это напряжение будет использовано Россией. Однако, некоторые уверены, что Россия упустила свой шанс заполучить Европу. Подробнее в материале НСН.

Газета Financial Times пишет, что Мюнхенская конференция «предоставила шанс обновить напряженные до предела трансатлантические отношения, но видимо, мало кто захотел им воспользоваться». Лучше всего это показала «стычка» канцлера ФРГ Ангелы Меркель и вице-президента США Майка Пенса.

Сначала Меркель заявила, что европейцы не последуют примеру Соединенных Штатов по выходу из ядерной сделки по Ирану и продолжат искать международные решения таких вопросов, как изменение климата. Немецкий канцлер также отметила, что заявление Трампа о том, что немецкие автопроизводители представляют угрозу американской нацбезопасности, смотрится неуклюже на фоне того, что самый большой завод BMW располагается в Южной Каролине. «После таких колкостей госпоже Меркель аплодировали стоя», — отмечает FT.

А вот выступление американского вице-президента встретили практически полной тишиной, пишет издание. Казалось бы, все стало понятно, когда Пенс передавал собравшимся приветствие от главы США Дональда Трампа и сделал паузу для аплодисментов, которые так и не прозвучали.

«Только что с конференции в Варшаве, нацеленной на мобилизацию арабского и международного мнения против Ирана, г-н Пенс остался приверженным политики администрации “Америка прежде всего”. Международное лидерство означало, что США решают, а союзники подчиняются», — пишет Financial Times.

Однако, европейцы больше не хотят подчиняться. Аналитики отмечают, что у них возникает соблазн «переждать» нынешнюю администрацию США. Европейских лидеров успокаивает то, что Америка продолжает оказывать солидную военную поддержку НАТО в свете «растущей угрозы со стороны России», но эксперты предупреждают, что до того, как Трамп покинет Белый дом, а у него может быть в распоряжении еще целых шесть лет, существует немало опасностей, в том числе развитие Ирана, противостояние с Россией и «прогрессирующий коллапс» соглашений по контролю вооружений.

«Нет легкого пути возродить доверие между двумя сторонами Атлантического океана. Также не может Европа позволить себе отмахнуться от американской гарантии безопасности в мире с нарастающей гонкой супердержав. Остается надеяться, что после того, как стороны выпустили пар в Мюнхене, они придут хотя бы к минимальному уровня повторного взаимодействия», — заключил редакционный совет Financial Times.

В то же время журналист газеты Майкл Пил, цитируя одного из европейских делегатов, предлагает Европе не ждать и не надеяться, а стараться быть более самодосточной.

«Европейских делегатов могли успокоить более примирительные слова других представителей США, в том числе предшественника Пенса на посту вице-президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но также было и более глубокое ощущение, что даже если Трамп покинет пост, шок, который он доставил европейцам, будет иметь продолжительное, и возможно необходимое, влияние на то, чтобы подтолкнуть их к самодостаточности. “Это очень сложный психологический шаг. В общем-то, это значит повзрослеть”, сказал один из европейских делегатов», — написал американский журналист.

Так или иначе, то, что отношения США и союзников напряжены, признали и в газете The Washington Post. Там ситуацию охарактеризовали как «брак на грани развала». Однако, третьей стороне, как бы та того не хотела, одного из супругов, видимо, заполучить не удастся. Как пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский, «даже Трамп не может спровадить Европу в руки России».

«Пока США требуют все больше от Европы и осуждают ее все жестче, становится все более понятно, что Россия упускает историческую возможность. Если бы президент Владимир Путин не сделал из России ненадежного партнера для своих соседей, он мог бы реализовать свою главную мечту: сместить США как гаранта безопасности Европы», — заявил он.

В качестве ошибок Путина журналист называет «разрушение российских институтов на глазах у Европы» и «нападение» на Украину, когда та пыталась наладить более тесные связи с ЕС.

Добавим, что, по мнению американских СМИ, Мюнхенская конференция продемонстрировала не только небывалое напряжение в отношениях США и Европы, и не только угрозу того, что этим может воспользоваться Россия, но и раскол внутри самих Штатов. Как пишет The Wall Street Journal, «разделенная Америка» была на виду в Баварской столице, где вице-президент Пенс и демократы предлагали разные видения трансатлантических отношений.

Так или иначе, кажется, что российская делегация осталась довольной. Как заметила газета The New York Times, «обычно угрюмый глава МИД РФ Сергей Лавров» радостно говорил о «старых и новых трещинах» в Альянсе.