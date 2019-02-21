Американский политолог: США решили стать новым СССР

Экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, почему отношения Вашингтона и Москвы обречены.

После распада Советского Союза в 1991 году Соединенные Штаты решили занять его место, и именно этим объясняется напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона. Такое мнение в беседе с НСН выразил бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

«Когда распался Советский Союз, я подумал, как здорово, сумасшествие XX века закончилось, и мы можем вернуться к нормальному миру, который существовал до 1914 года. Чего я тогда не понимал, так это то, что с уходом Советского Союза, мы решили стать новым Советским Союзом. Мы решили стать идеологической державой, которая хочет преобразовать весь земной шар, но вместо мира, прогресса и социализма — демократия, права человека и свободные рынки. Если кто-то отказывается подыгрывать и встает на нашем пути, у нас есть бомбы, санкции, все эти вещи, которые мы можем к вам применить, чтобы, по сути, провести смену режима», — рассказал американский политолог.

По его словам, все, что делают Соединенные Штаты можно объяснить идеологической конструкцией, которая предполагает существование только одной модели мирового порядка.

«Некоторые говорят, что соперничество США и России — просто война за власть, в этом нет ничего идеологического. Ничего подобного. Если посмотреть на все, что мы делаем, та же поддержка ЛГБТ-сообществ в каждой стране мира, — это все часть идеологической конструкции, которая демонстрирует, что может быть только одна модель мирового развития, а США являются авангардом прогрессивного сообщества. И если вы стоите на пути, вас нужно уничтожить. Россия стоит на пути. Россия как независимая страна, которая не поддерживает эту либеральную идеологическую программу, должна быть уничтожена», — пояснил собеседник НСН позицию Вашингтона.

Причем даже Трамп, изначально настроенный на улучшение отношение с Россией, не смог поменять этот курс Соединенных Штатов, отметил политолог. Из-за неграмотных кадровых решений он оказался марионеткой в руках истеблишмента.

«Я думаю, что Трамп не знает, что делать, а если и знает, то не может ничего сделать. К сожалению, он как обезьяна на веревочке. Он позволил республиканской партии взять контроль над его администрацией и окружил себя представителями республиканского истеблишмента и неоконсерваторами. Такими людьми, как Майк Помпео, Джон Болтон, Курт Волкер и другими, которые не должны на расстояние световых лет приближаться к его администрации. Он позволил Митчу МакКонеллу в Сенате и Полу Райану в Палате представителей определить его программу и, следовательно, за первые два года он ничего, по сути, не добился», — посетовал экс-советник республиканцев.

Ранее Джеймс Джатрас рассказал НСН, как выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности пойдет на пользу Европе.