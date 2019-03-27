Руцкой предложил Литве судить Горбачёва вместо Язова

ФОТО: Михаил Горбачёв // РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Герой Советского Союза назвал в эфире НСН заочное осуждение экс-министра обороны СССР и экс-офицера КГБ Литвой «политической глупостью».

Вильнюсский окружной суд заочно признал виновными по делу о событиях 1991-го года в Литве бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова, передает Sputnik Литва. Первого осудили на 10 лет, второго — на 12. Они получили обвинение в преступлениях против человечности и военных правонарушениях. Оба находятся в России, всего по делу проходит 67 человек. Двое россиян, Геннадий Иванов и Юрий Мель, проживают в Литве, поэтому оказались единственными фигурантами дела, которых осудили очно — на четыре года и семь лет, соответственно.

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, первый и последний вице-президент РФ (1991-1993) Александр Руцкой в эфире НСН назвал решение суда политической глупостью. По его словам, если бы суд действовал в рамках закона, главные обвинения были бы предъявлены главе государства того времени — Михаилу Горбачёву.

«Я думаю, все уже знают, что в Прибалтике, к глубокому сожалению, с ума сошли. Но я могу сказать, никакой министр, никакой генерал КГБ не имеет право отдавать любого рода команды, не согласовав или не получив указания от главы государства. Поэтому возникает вопрос, а кто отдавал приказ Язову и Головатову? Горбачёв. А чего про него забыли? Или учли его заслуги по развалу Советского Союза? Так что, это чистой воды политические глупости, на которые не надо обращать внимание. Что касается Дмитрия Тимофеевича [Язова], я прекрасно его знаю. Он никогда не будет самостоятельно принимать таких решений. А указание ему дал Горбачёв, и Головатому тоже. Поэтому всегда нужно задавать вопрос первому тому, кто приказывал. А Горбачёва даже не упоминали», — заявил Руцкой.

Ранее в эфире вступился за заочно осуждённых товарищей. По его словам, руководство РСФСР в 1991-м году склонялось к тому, что не надо использовать силы.

Напомним, в марте 1990-го года Литва заявила о восстановлении независимости республики. Москва не признала решение Литовского Верховного совета по этому вопросу. В январе 1991-го года в Литве начались массовые беспорядки. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники проследовала к Вильнюсу для обеспечения общественного порядка. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, более шести сотен были ранены.