«Репутация журналистики не пострадает». Политолог оценил последствия дела «Белты»

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Александр Зимовский рассказал НСН, какой сигнал даёт белорусская власть СМИ посредством уголовного дела о журналистском хищении информации.

Одиннадцать журналистов получили обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации белорусского информагентства «БелТА», сообщает РИА Новости. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, а также о надлежащем поведении. Отмечается, что ущерб от деятельности представителей прессы оценивается в пять тысяч белорусских рублей, что равно 2370 долларам (около 160,5 тысяч российских рублей).

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что дело информагентства «Белта» говорит о нежелании белорусской власти терпеть своевольное поведение на медиарынке. При этом большого ущерба белорусской журналистике история, по его мнению, не нанесёт.

«Это дело, конечно, немного выпадает из концепции построения демократии в Беларуси, но остаётся явным сигналом того, что белорусская власть не намерена позволять частным изданиям вести себя своевольно на медиарынке. Либо ты играешь по правилам, либо 11 обвиняемых, как в копеечку. Но в целом, удара по белорусской журналистике не будет, потому что воровство в ней — это норма. Перепечатка чужих материалов, бешеный рерайт до неузнаваемости. Но сами журналисты уже привыкли, потому что сегодня у тебя украли — завтра ты украл. Поэтому непосредственно на работу СМИ это не повлияет, посмеются — эти попались, и всё», — рассказал Зимовский.

Однако сомневаться в том, что все обвиняемые понесут ответственность не приходится, добавил собеседник НСН. Некоторые из них, кроме прочего, будут лишены возможности занимать руководящие посты.

«Насколько мне известно, большинство обвиняемых признают свою вину. С одной стороны, это деятельное раскаяние, а с другой, если они признают, что нарушали закон, то следователь просто получает карты на руки. Насколько велико давление на них, трудно сказать. Во-первых, там такая статья, которая допускает финансовую ответственность, то есть, штрафные санкции, а ответственность реальная, когда придётся отсидеть срок, не столь велика — до двух лет. Но те люди, которые руководили осваиванием информационных ресурсов “Белты”, в дальнейшем не смогут занимать руководящие должности в СМИ», — заключил Зимовский.

Ранее Александр Зимовский рассказал подробно НСН, за чем могли охотиться обвиняемые журналисты. Тогда он предполагал, что дело будет решено в досудебном порядке.