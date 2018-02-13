В Киеве обиделись на поляков за сравнение Гитлера с Хмельницким

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Политолог в эфире НСН посчитал сравнение восстания Хмельницкого с холокостом попыткой Польши снять с себя вину за грехи исторического прошлого.

В Польше сравнили восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой с холокостом. С таким заявлением 13 февраля выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в библиотеке города Хелм. По его словам, восстание стало «большим преступным актом». Ссылаясь на историков, он сообщил о гибели 100 тысяч евреев, сообщает RT.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в эфире НСН назвал такое выступление польского премьер-министра попыткой перевести стрелки.

«Это сравнение абсолютно неуместное. Всё-таки нацизм, фашизм – это явление в конкретной исторической ситуации. После закона об институте национальной памяти, который встретил резкую критику как в Украине, так и в Германии, Израиле и США, полякам нужно как-то тему Холокоста смикшировать. Но с Израилем-то не сильно поспоришь, как и с Германией. После критики Израиля в адрес Польши, они решили поиграть на тему истории, сравнения холокоста и хмельничины. Это нужно, чтобы перевести стрелки, подменить аргументы и дискуссию, снять вину с себя за грехи исторического прошлого и повесить на страну, которая сейчас переживает нелёгкие времена», - заключил Карасёв.

Напомним, в начале февраля в Польше был подписан закон об Институте национальной памяти. Согласно документу, в стране появляется наказание за распространение фактов об участие поляков в холокосте. Закон подписал президент Польши Анджей Дуда.