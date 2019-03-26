Рар: Запрет поставок газа из России в ЕС ударит по американским газовщикам

Немецкий политолог в эфире НСН заявил, что вряд ли американские сенаторы вряд ли будут строит газопровод в Европу за свой счет.

Конгресс США одобрил законопроект «О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности».

Документ поддержали подавляющее большинство конгрессменов - 391, высказались против только 24. После одобрения сенатом законопроект должен быть представлен на подпись президенту Дональду Трампу. Законопроект предусматривает, что США будут всячески препятствовать строительству трубопроводов. В частности, предполагается, что поддержка Европы Вашингтоном должна быть не только «дипломатической и политической», но и финансовой.

В частности, Агентству США по торговле и развитию будет выделено $5 млн для набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.

, обсуждая сзаконопроект, отметил, что газовые компании будут против таких решений, потому что финансирование этих проектов они оплачивают из своих карманов, равно, как и ждут прибыли.

«Первая реакция на этот документ такая: сами американские сенаторы газом не торгуют, и вряд ли они будут складывать свои собственные деньги в какую-то альтернативную систему. С этим законопроектом еще предстоит разбираться. Газовую инфраструктуру строят не правительства и государства, а газовые компании, которые потом на этом зарабатывают. Есть информация, что немцы будут строить трубы для приема американского газа, но это пока проекты», - пояснил Рар.Ни для кого не секрет, что документ призван лоббировать интересы Штатов, которые давно замахиваются на европейский рынок. Но в данном случае вопрос честной, здоровой конкуренции остается открытым.

«Германия готова к нормальным бизнес-отношениям с США. Страна будет покупать российский газ, но и не станет отказываться от американского топлива, если будет выгодная цена. А Вашингтон будет проталкивать этот законопроект, потому что не хочет быть в ситуации пустословия», - высказал свою позицию в эфиреполитолог.

Александр Рар также связал появление этого документа с заявлением спецпрокурора Роберта Мюллера. Тот, напомним, огласил, что сговора Трампа с Россией не выявлено. И теперь, по мнению политолога, Вашингтону нужно придумывать какие-то другие методы, чтобы ограничивать Москву.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео Хьюстоне заявил о том, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.