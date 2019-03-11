Протест США из-за «Северного потока-2»: За СПГ или против России?

Американский медиа-аналитик рассказал НСН о двоякой мотивации США в протесте против российского газопровода.

Обеспокоенность Соединенных Штатов строительством газопровода из России в Германию «Северный поток-2» вызвана не только стремлением увеличить экспорт американского сжиженного природного газа в Европу, но и возможным усилением российских позиций. Такое мнение сенатора-демократа Криса Кунса передает американская газета The Wall Street Journal в статье «Как российский газопровод вбивает клин между США и их союзниками», сообщает НСН.

По словам сенатора Кунса, «Северный поток-2» лежит «тяжким бременем» на отношениях США и ФРГ. Примечательно, что немецкий канцлер Ангела Меркель представляется в статье WSJ как главный адвокат проекта в Европе, идущий наперекор призывам Соединенных Штатов и европейских коллег.

Замминистра энергетики США Дэн Броиллетт заявил, что Россия использует «Северный поток-2» как рычаг давления на Европу. По его словам, США просто не видят необходимости в данном газопроводе.

Экс-директор Управления по контролю над иностранными активами в Минфине США Джон Смит сообщил изданию, что почти все в правительстве США уверены, что строительство «Северного потока-2» укрепляет позиции России в то время, когда Евросоюз не должен способствовать усилению России.

При этом издание отмечает, что многие эксперты сомневаются в том, что американский сжиженный газ, который США представляют европейцам в качестве альтернативы российскому газу, может пользоваться большим спросом, учитывая его более высокую цену. Как заявил НСН американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли, мотивация Вашингтона в протесте против «Северного потока-2» остается непонятной.

«Я не эксперт в области природного газа, но с моей обывательской точки зрения, причина, по которой Америка настаивает на том, чтобы Европа покупала сжиженный газ у США, связана больше с геополитической мотивацией, чем с экономической конкуренцией. В то же время я слышал, что добыча природного газа в США опережает возможности его хранения, что предполагает коммерческую мотивацию», — сказал медиа-аналитик.

Напомним, что «Северный поток-2» станет дополнением к ныне существующему «Северному потоку». Он будет проходить по дну Балтийского моря и обеспечивать поставку 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию. В настоящий момент проложено около 800 км труб, строительство планируется закончить в конце текущего года.