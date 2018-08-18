Лукьянов: Обсуждать с Путиным США Меркель не станет

РИА Новости

Главный редактор журнала «Россия в Глобальной политике» в эфире НСН назвал основные темы предстоящих переговоров Владимиру Путина и Ангелы Меркель.

Россия является важным партнером по диалогу для Германии и для Европы. В этом уверена глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес. По мнению политика, только при участии России можно закончить большинство мировых конфликтов. В энергетической сфере Берлину также не обойтись без Москвы, поэтому власти ФРГ не должны отказываться от совместных с РФ проектов в угоду Вашингтону.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН отметил, что отношения с Россией нужны Германии «для баланса».

«Германия конкретно и ЕС в целом настолько запутаны политикой США, не очень понимают, что дальше будет и как на это реагировать. Естественно, они ищут каких-то других опор. Отношения с РФ, которые некоторое время назад были очень сильно испорчены в силу украинского кризиса и ряда других событий сейчас снова необходимы Европе для баланса. Не потому, что в ЕС переосмыслили Россию или ее роль, этого, к сожалению, не происходит, но баланс требуется. Поэтому Меркель вполне естественно хочет обсудить с Путиным наиболее актуальные вопросы», - заявил собеседник агентства.

При этом не стоит ждать от встречи Путина и Меркель каких-то практических результатов, считает Лукьянов.

«Цели такой не ставится, потому что ситуация в Европе и мире очень быстро меняется. Я думаю, что отношения Европы и США в том или ином виде будут в диалоге лидеров присутствовать, хотя, конечно, обсуждать это с Путиным Меркель не будет. Она уверена, что это не дело России, но это тот фон, на котором все происходит. Так что ничего особенного этот визит собой не представляет, но он показывает, что процесс взаимодействия продолжается, и Россия как была наиболее активным участником событий, так и остается», - уверен политолог.

В целом визит Путина в Германию эксперт назвал «естественным и нормальным событием», напомнив, что диалог руководителей двух стран не прекращался даже в самые острые периоды внешнеполитического кризиса. А вот реакция Европы на встречу лидеров двух стран показалась Лукьянову «нерациональной».

«Европа реагирует на любые внешнеполитические действия Путина, исходя из совершенно демонизированного его образа, который там утвердился. Рабочие переговоры руководителей РФ и Германии – совершенно естественное и нормальное событие, рутинное событие. Даже в наиболее кризисные моменты 3-4 года назад это тоже имело место, и все признавали, что переговоры необходимы. Но публичная атмосфера вокруг Путина определяется чем-то не совсем рациональным. Поэтому каждый раз начинается волна суждений, что «он опять раскалывает Европу», «он выходит из изоляции», которой на самом деле не было», - заключил Федор Лукьянов.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Берлине 18 августа. Ранее сообщалось, что стороны обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также проект строительства газопровода «Северный поток-2», пишет RT.