Политолог: Меркель лавирует между Польшей и США ради «русского газа»

РИА Новости

Немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире НСН, что дорогой американский газ немцам не нужен, но нужен полякам и прибалтам.

Правительственная поддержка проекту строительства терминала для приема американского сжиженного газа – это своего рода компромисс, предложенный властями Германии критикам «Северного потока-2». Такое мнение высказал в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.

«Американцы нажимают так, что им трудно протестовать. Меркель пошла на уступки США, чтобы убрать удары со стороны американцев по проекту «Северный поток-2». Понятно же, что этот проект будет реализован. Теперь российский газ будет конкурировать с американским сжиженным газом. Специалисты понимают, что американский сжиженный газ дороже и ему труднее прийти на европейский рынок, потому что в Европе русский газ. Это главный фактор в энергетической системе Европы и в ее энергетической безопасности», - заявил собеседник агентства.

Рар отметил, что самому Берлину голубое топливо из США не нужно. Практичные немцы считают его слишком дорогим. Но еще есть Польша и Прибалтика, которые идут на принцип в ущерб собственной экономике.

«Немцам американский газ вообще не нужен. Но в Европе есть такие страны, как Польша и Прибалтика, которые просто «подавись, но не хотят» употреблять дешевый российский газ в ущерб своей собственной экономике, а по политическим причинам намерены покупать дорогой американский газ, им в этом трудно отказать или запретить. Для того, чтобы в Европе все говорили одним языком и ситуация успокоилась, Меркель пошла на компромисс», - заключил немецкий политолог.

В Германии, впрочем, уже заявили, что позиция властей страны по «Северному потоку-2» осталась неизменной. В Берлине считают этот проект, прежде всего, коммерческим, не связанным с ситуацией вокруг Украины и украинского транзита российского газа.