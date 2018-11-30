Рар: Причина инцидента с самолетом Меркель - халатность техников

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Немецкий политолог Александр Рар сообщил НСН, что в деле с поломкой самолёта канцлера ФРГ речи о саботаже пока не идет.

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Буэнос-Айрес с опозданием и пропустит первый день саммита G20. Причиной стала поломкам ее самолета. Лайнер был вынужден вернуться в берлинский аэропорт из-за технических неполадок. Как заявил представитель ВВС ФРГ СМИ, это был сбой в распределительной коробке на борту. Информация о криминальном следе подтверждения не получила. В итоге канцлер вылетела в Аргентину испанскими авиалиниями. Из Мадрида она отправилась в Буэнос-Айрес около 11 утра по московскому времени.

в эфирепредположил, что причиной серьезного сбоя стала халатность персонала, ответственного за техническое обеспечение самолета.

«Мне кажется, это вопрос не саботажа, а халатности при подготовке борта к полету. То, что это произошло с самолетом госпожи Меркель – это неприятная сенсация. Борт главы государства должны сто раз проверяться. Ее спас пилот, который, говорят, приземлился вслепую. Будь за штурвалом другой пилот, канцлер могла разбиться. Все было очень серьезно», - поделился своими опасениями политолог.

Из-за опоздания в Буэнос-Айрес Ангела Меркель уже вынуждена отменить встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, которая должна была состояться на полях саммита. При этом в Берлине заявили, что опоздание Меркель на G20 не повлияет на планы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Также канцлер должна провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьером Австралии Скоттом Моррисоном.Во время вынужденной пересадки Меркель ночью провела телефонный разговор с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, так как ее ведомство занимается техническим обслуживанием правительственного авиапарка. В Минобороны страны заявили, что криминальный след среди возможных причин поломки лайнера Меркель исключен.

«Если выяснится, что какой-то техник не сделал свою работу, это тоже преступление. Преступная халатность. Самолет это же не велосипед. Если человек не проверил все гайки, он должен быть наказан. Насколько я знаю, расследование идет именно в этом направлении. О саботаже пока речь не идет», - сообщил в интервьюнемецкий политолог Александр Рар.

Добавим, правительственные авиалайнеры не раз фигурировали в информационных сводках в связи с техническими неполадками. Так в конце апреля в Омске один из спецбортов летного сопровождения председателя правительства Дмитрия Медведева не смог взлететь с первого раза.