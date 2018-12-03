Рар: Преемница Меркель может пересмотреть вопрос «Северного потока – 2»

Немецкий политолог в эфире НСН рассказал, что у генсекретаря ХДС самые лучшие шансы победить в выборах на пост председателя партии.

Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является одним из главных претендентов на пост председателя партии, посчитала слишком радикальной мерой отказ от строительства «Северного потока – 2», подчеркнув, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны. В то же время она допустила сокращение объёмов газа, который будет проходить по этому трубопроводу, сообщает ARD.

в эфиреотметил, что позиции Крамп-Карренбауэр приведут к тревожному развитию отношений между Москвой и Берлином.

«За пост председателя партии борются три политика, все трое очень сильно используют антироссийскую риторику. Госпожа Крамп-Карренбауэр, у которой самые высокие шансы стать наследницей госпожи Меркель на посту президента партии, а потом и канцлера, жёстко выступила против России. Она очень жёстко выступила против “Северного потока -2”. Если вдруг она станет канцлером, то я не исключаю, что вопрос будет пересматриваться. В украинском конфликте она на 100% видит вину России, ни слова плохого про Украину не говорила. Это тревожное развитие немецко-российских отношений», - убеждён политолог.

По словам Александра Рара, генсек ХДС будет способствовать сближению с США против России.

«Она выросла на границе с Францией, у неё видение политики, как у нынешнего министра иностранных дел. Это люди абсолютные трансатлантисты. Для них всё, что происходит на Востоке и в России абсолютно чуждо. Она хочет сделать две вещи: солидаризироваться с Америкой против России и солидаризироваться с Европейским союзом, говорит, что ещё более серьёзно нужно [рассматривать] голоса прибалтов, поляков, то есть пока принять позицию острых критиков России», - подчеркнул Рар.

Как особо отметил немецкий политолог, ещё один кандидат на пост главы ХДС Фридрих Мерц стоит ещё на более жёстких позициях по отношению к РФ.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила об уходе с поста председателя ХДС в конце октября 2018 года. При этом она сохранит за собой пост канцлера Германии до 2021 года. Проведённый в начале ноября опрос показал что лишь 38% респондентов хотели бы и дальше видеть Меркель во главе партии.