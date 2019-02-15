Японцы задумались о безвизе с Россией. Продвинется ли мирный договор?

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В Токио обсуждают отмену краткосрочных виз для россиян.

Вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для россиян намерено проработать правительство Японии. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что речь пойдёт об отмене виз для 90-дневного пребывания в Стране восходящего солнца. По новым правилам граждане РФ смогут въехать в страну без визы, если заранее зарегистрируют в японском консульстве свой загранпаспорт. Рассматривается также вопрос разрешения многократного безвизового посещения Японии в течение определённого срока.

Тема перехода на частичный безвизовый режим России и Японии обсуждается уже давно. Так, в июле 2018 года глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал в беседе с НСН о шагах, которые уже сделаны странами в этом направлении и некоторых разногласиях их взглядов на этот вопрос.

«Что касается безвизового режима между двумя странами, то тут уже были сделаны определенные шаги. Был упрощен визовый режим для бизнесменов, журналистов, учёных. Наверное, в этом плане будет продвигаться работа и дальше. В частности, власти Сахалина предлагали сделать безвизовый режим между областью, в которую входят и Курилы, и Японией. Но Токио на это не пошел, и в обозримом будущем вряд ли пойдет», — отметил он.

Будут отменены краткосрочные визы или нет, пока не известно. Однако есть в этой теме краеугольный камень, который усложняет процесс. Именно вопрос принадлежности Южных Курил тормозит развитие экономического сотрудничества Москвы и Токио, заявил в эфире НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.

«Для нас Курилы — не главный вопрос, это для японской стороны он главный, и они прилагают все усилия для его решения. Но, к сожалению, на данный момент из тех соглашений, что заявлены, начали выполняться всего 40%. И такая страна, как Япония, в экономическом плане могла бы сотрудничать на более высоком уровне. В такой ситуации очень сложно говорить о хороших перспективах сотрудничества», — заметил Кузьминков.

Добавим, японское издание отмечает, что смягчение визового режима для россиян позволит способствовать продвижению переговоров по поводу заключения мирного договора. Напомним, что территориальный спор о принадлежности Южных Курил ведётся между Россией и Японией уже долгое время. По итогам Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР. Однако Токио претендует на возврат этих территорий, диалог по поводу подписания мирного договора ведётся сторонами с 2004 года.