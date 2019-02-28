РАН: Взаимные уступки Трампа и Ким Чен Ына хуже войны

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН, чего ждать от переговоров лидеров США и КНДР в Ханое.

Стартовал второй день саммита США и КНДР во вьетнамском Ханое. Лидеры стран уже провели встречу тет-а-тет и начали переговоры в расширенном составе. Сообщается, что личная встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына продолжалась 40 минут.

Как напомнил сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, на первом саммите в Сингапуре Трамп и Ким также провели личную встречу в формате один на один, отказавшись даже от переводчиков. По его словам, это говорит о том, что есть важные вещи, которые лидеры США и КНДР не могут обсуждать на публику. О непростой ситуации, в которой оказались Дональд Трамп и Ким Чен Ын, эксперт рассказал в эфире НСН (слушайте аудио).

«С одной стороны, война — вещь неприемлемая. С другой стороны, идти на уступки, которые наносят ущерб престижу страны или ее обороноспособности, тоже смерти подобно. Каждый из них при этом очень сильно рискует. Ким рискует оказаться в положении Каддафи – если он разоружится, а преемник Трампа заявит, что все, что подписал этот рыжий клоун, не соответствовало американским интересам. А Трамп, особенно в нынешней ситуации после слушаний Коэна, должен выглядеть крутым американским президентом, потому что даже если его оппоненты найдут то, что они считают, не будет являться уступкой, они его за это будут долго есть», — отметил Константин Асмолов.

По его словам, большего прогресса в денуклеаризации КНДР и ответных действий со стороны США ожидать не стоит.«У меня ощущение, что Ким и Трамп пытаются поставить процесс на паузу и действовать, как полицейские в анекдоте про Фантомаса: все обещали искать, никто не обещал найти. Стороны делают какие-то уступки, которые на самом деле очень мало стоят и тем, и другим. Тем не менее, позиционируется, что да, мы движемся в сторону разоружения, просто скорость не так важна, как направленность», — резюмировал собеседникНапомним, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.