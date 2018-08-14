РАН: Швеция может запылать из-за мигрантов-исламистов

ФОТО: blog.japan-partner.ru

Валерий Журавель рассказал НСН, кто может стоять за массовыми поджогами автомобилей в шведских городах.

Неизвестные подожгли более 80 автомобилей за ночь в шведских городах Гётеборг и Тролльхеттан, сообщает телеканал SVT. Отмечается, что поджоги были совершены одновременно в нескольких районах, и акция носила спланированный характер. Полиция Швеции предполагает, что организация протеста в форме поджога авто могла быть скоординирована через социальные сети.

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН не исключил, что поджоги могли быть инициированы мигрантами исламского происхождения, которые выражали таким образом протест против миграционной политики скандинавской страны.

«Сейчас понятно, что в странах Скандинавии второй религией является ислам. И, несмотря на принимаемые руководством страны меры, явления, связанные с незаконной миграцией, не локализованы. Поэтому нельзя исключать, что это было ответное действие на действия органов власти. Это протест на антимиграционную политику, которая проводится во всех этих странах, этот процесс не завершён», — рассказал Журавель.

По его словам, в последнее время подобные акции протеста со стороны мигрантов стали происходить реже, однако утверждать, что Швеция справилась в проблемой беженцев, пока рано.

«Значительно уменьшилась агрессия по таким поводам в последнее время. Такие события происходят уже нечасто, их количество уменьшилось. Ещё не полностью приняты меры [по мигрантам]. А суть в том, что часть мигрантов подлежит экстрадиции, с этим решением они не согласны. И в знак протеста и проводятся такие акции», — пояснил собеседник НСН.

Отметим, что правоохранители Швеции, которая ранее славилась своим размеренным ритмом жизни и высоким уровнем безопасности, неоднократно заявляли о росте уровня преступности в стране после 2015 года, когда её наводнили мигранты. После этого политика Швеции в отношении беженцев ужесточилась, однако само шведское общество разделилось на две части — тех, кто поддерживает власти в ограничении числа мигрантов, и тех, кто настаивает на предоставлении им убежища.