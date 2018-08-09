Испания взвоет, Германия закроется. Политолог о последствиях возврата беженцев

Германия сможет возвращать зарегистрировавшихся в Испании беженцев обратно в эту страну, пишет The New York Times со ссылкой на заявление немецкого министерства внутренних дел. По новой договоренности между Германией и Испанией любой въезжающий в ФРГ, уже зарегистрировавшийся как беженец в Испании, может быть отправлен обратно в течение 48 часов.
Немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что из-за новых правил усилятся нелегальные потоки беженцев в Германию. По его словам, беженцы не хотят оставаться в Испании и пытаются пробраться в страну, где социальная помощь лучше. В итоге ФРГ придется восстанавливать свои границы, чего в стране никто не хочет, заметил политолог. Тем не менее, канцлеру ФРГ Ангелы Меркель договоренность с Испанией поможет набрать политические очки, хоть и краткосрочные, считает Рар.
Отметим, что давние споры немецких властей по вопросу миграции и контроля границ поставили под угрозу правительство Меркель. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в один момент пригрозил установить жесткую границу между Германией и Австрией, чтобы ограничить поток мигрантов, пишет Газета.ру.
Новая договоренность с Испанией, в свою очередь, говорит об изменении миграционной политики немецкого правительства с 2015 года, когда канцлер ФРГ приветствовала свыше миллиона приехавших беженцев. Как пояснил Александр Рар, тогда Ангела Меркель разрушила «Дублинский регламент», вступивший в силу в 1997 году. По данному соглашению, люди, которые перебираются в Европу из третьих стран, не могут выбирать страну для политического убежища. Другими словами, если человек впервые очутился на территории Евросоюза в Испании, Италии или Греции и если он продолжает свое путешествие или хочет перебраться в другую страну, то по «Дублинским соглашениям», другие страны могут его выслать в ту страну, где он зарегистрировался, оказавшись на европейской территории, рассказал Рар НСН.
Теперь, из-за трений в немецком правительстве и угроз Зеехофера об ужесточении границ, была достигнута договоренность с Испанией. Однако, как уже заметил Рар, это ничему не поможет, и в скором времени Испания окажется в жутком положении.