Испания взвоет, Германия закроется. Политолог о последствиях возврата беженцев

Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, чем обернется договоренность ФРГ с Испанией о возврате зарегистрированных там беженцев.

Германия сможет возвращать зарегистрировавшихся в Испании беженцев обратно в эту страну, пишет The New York Times со ссылкой на заявление немецкого министерства внутренних дел. По новой договоренности между Германией и Испанией любой въезжающий в ФРГ, уже зарегистрировавшийся как беженец в Испании, может быть отправлен обратно в течение 48 часов.

Немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что из-за новых правил усилятся нелегальные потоки беженцев в Германию. По его словам, беженцы не хотят оставаться в Испании и пытаются пробраться в страну, где социальная помощь лучше. В итоге ФРГ придется восстанавливать свои границы, чего в стране никто не хочет, заметил политолог. Тем не менее, канцлеру ФРГ Ангелы Меркель договоренность с Испанией поможет набрать политические очки, хоть и краткосрочные, считает Рар.