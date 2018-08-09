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Испания взвоет, Германия закроется. Политолог о последствиях возврата беженцев

9 Августа 2018 в 15:00
Испания взвоет, Германия закроется. Политолог о последствиях возврата беженцев
Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, чем обернется договоренность ФРГ с Испанией о возврате зарегистрированных там беженцев.

Германия сможет возвращать зарегистрировавшихся в Испании беженцев обратно в эту страну, пишет The New York Times со ссылкой на заявление немецкого министерства внутренних дел. По новой договоренности между Германией и Испанией любой въезжающий в ФРГ, уже зарегистрировавшийся как беженец в Испании, может быть отправлен обратно в течение 48 часов.

Немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что из-за новых правил усилятся нелегальные потоки беженцев в Германию. По его словам, беженцы не хотят оставаться в Испании и пытаются пробраться в страну, где социальная помощь лучше. В итоге ФРГ придется восстанавливать свои границы, чего в стране никто не хочет, заметил политолог. Тем не менее, канцлеру ФРГ Ангелы Меркель договоренность с Испанией поможет набрать политические очки, хоть и краткосрочные, считает Рар.

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«Для госпожи Меркель эта договоренность с Испанией — чисто формальность во внутренней борьбе с господином Зеехофером (министр внутренних дел ФРГ- прим. НСН), показав что она тоже считает, что границы должны быть защищены от такого хаоса, как в 2015 году, когда незаконно и бесконтрольно столько беженцев из Италии и из Балканских стран через Австрию попали в Германию. Она [возвращает политические очки] в глазах более консервативных и осторожно настроенных обывателей в Германии, которые тоже боятся мигрантов. Но это очень краткосрочно, потому что проблемы никуда не уходят. Во-первых, очень много беженцев по-прежнему не интегрированы в Германии, во-вторых, Испания уже через несколько месяцев будет просить другие страны забрать беженцев, потому что она с ними не сможет справляться», — разъяснил собеседник НСН.

Отметим, что давние споры немецких властей по вопросу миграции и контроля границ поставили под угрозу правительство Меркель. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в один момент пригрозил установить жесткую границу между Германией и Австрией, чтобы ограничить поток мигрантов, пишет Газета.ру.

Новая договоренность с Испанией, в свою очередь, говорит об изменении миграционной политики немецкого правительства с 2015 года, когда канцлер ФРГ приветствовала свыше миллиона приехавших беженцев. Как пояснил Александр Рар, тогда Ангела Меркель разрушила «Дублинский регламент», вступивший в силу в 1997 году. По данному соглашению, люди, которые перебираются в Европу из третьих стран, не могут выбирать страну для политического убежища. Другими словами, если человек впервые очутился на территории Евросоюза в Испании, Италии или Греции и если он продолжает свое путешествие или хочет перебраться в другую страну, то по «Дублинским соглашениям», другие страны могут его выслать в ту страну, где он зарегистрировался, оказавшись на европейской территории, рассказал Рар НСН.

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«В 2015 году именно госпожа Меркель разрушила эти соглашения по гуманитарным и гуманистическим соображениям, сказав, что страждущих из Сирии, из арабских стран, нужно принимать, нужно показать, что мы Европа открытых дверей и плевать на эти самые "Дублинские соглашения". Мол, мы не можем, чтобы они оставались все в Италии, Греции, давайте в Германию. Она не подозревала, что наплыв будет такой большой и не подозревала, что ни одна европейская страна не согласится взять из Германии, даже по квотам, каких-то лишних беженцев. Германия осталась на этом громадном числе в 1,5 миллиона беженцев одна», — напомнил немецкий политолог.

Теперь, из-за трений в немецком правительстве и угроз Зеехофера об ужесточении границ, была достигнута договоренность с Испанией. Однако, как уже заметил Рар, это ничему не поможет, и в скором времени Испания окажется в жутком положении.
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