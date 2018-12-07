РАН: Россия не сможет уберечь Балканы от западного влияния

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН в эфире НСН отметил, что присутствие России в регионе сильно ослаблено.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что усилия НАТО и Евросоюза по «освоению» Балкан приводит к росту напряжённости в регионе и дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, поскольку настойчиво требуют сделать выбор между Москвой или Брюсселем и Вашингтоном. Такая ситуация в РФ вызывает обеспокоенность, пояснил глава внешнеполитического ведомства. Как подчеркнул Сергей Лавров, сейчас самым главным очагом напряжённости на Балканах остаётся Косово, потому что Приштина саботирует выполнение договорённостей, однако Белград проводит ответственную линию, сообщает «Эфимерида тон синдактон».

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев в эфире НСН заявил, что Россия не сможет повлиять на процесс.

«Этот процесс от России никак не зависит, поэтому, кроме словесных выражений нашего отношения, помешать ему мы не сможем. Видимо, события будут развиваться в этом направлении и дальше. Нам грозит потеря влияния в этом регионе, в котором всегда наше присутствие было серьёзным (не только экономическое, но и политическое). Теперь оно сильно ослаблено. Тут наши силы ограничены, мы не собираемся вмешиваться в этот процесс, потому что понимаем, что он идёт независимо от нас», - уверен эксперт.

По словам Юрия Князева, даже те страны, которые ещё не вступили в НАТО или ЕС, в конце концов, туда вступят.

«Балканские страны одна за другой вступают в НАТО. Последний пример – Черногория, которая имела с Россией длительные исторические связи и на уровне народном очень тёплые чувства испытывала, но это не помешало руководству страны втянуть её в НАТО. Сейчас идёт вопрос о вступлении в НАТО Македонии. Что касается Албании – там давно всё ясно. Остаётся Сербия и Босния и Герцеговина. Босния и Герцеговина пока ещё под протекторатом ООН находится, поэтому спешить не будет, хотя тоже стремится к тому, чтобы оказаться в ЕС. Это в конце концов, наверное, и произойдёт. Общая тенденция очевидная, поэтому наш министр совершенно прав», - заключил в эфире НСН Князев.

Стоит отметить, что Сергей Лавров не первый раз высказывает опасения по поводу стран Балканского региона. Так, в ноябре 2018 года во время интервью сербским СМИ глава российского МИД выразил уверенность в том, что Запад настойчиво пытается сделать Балканы своим антироссийским плацдармом.