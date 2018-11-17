«НАТО на Балканах быть». РАН о перспективах нового антироссийского плацдарма

РИА Новости

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев в эфире НСН заявил, что НАТО рано или поздно «продавит» Балканы и помешать этому Россия не сможет.

Запад настойчиво пытается сделать Балканы своим антироссийским плацдармом. Об этом заявил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии отметил, что страны региона Вашингтон ставит перед выбором, требуя отказаться от сотрудничества с Москвой и повернуться в сторону Брюсселя.

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев в эфире НСН подтвердил, что на западно-балканские государства, которые образовались после распада Югославской Федерации, а также на Албанию, оказывается сегодня беспрецедентное давление.

«Речь идет о том, что все эти государства являются кандидатами на вступление в Евросоюз и, в конце концов, будут приняты в эту организацию. В этом плане такие страны как Македония, Черногория, Босния и Герцеговина являются «заложниками» ситуации», - заявил собеседник агентства.

Князев отметил, что Македония давно хотела вступить в ЕС, но не могла этого сделать по формальному возражению Греции, выступала против того, чтобы страна носила название «Республика Македония», записанное в Конституции.

Другим «проблемным» регионом является Босния и Герцеговина, которую населяет три этнические группы: сербы, хорваты и мусульмане (те же сербы и хорваты, обращенные в ислам).

«Они живут не очень дружно. Хуже всего приходится Республике Сербской, которая постоянно выражает желание выделиться и присоединиться к Сербии, потому что чувствует себя неуютно. Это государство находится под определенным управлением международным сообществом, ООН. Только это спасает ее от крупных вооруженных столкновений. Черногория уже вступила в НАТО и давно отказалась от собственной валюты в пользу евро. Вопреки желанию большинства население руководство страны всеми силами тянет ее в ЕС», – пояснил эксперт МИЭПИ РАН.

К «проблемным» государствам, по словам Князева, относится и сама Сербия, которая разрывается между желанием оказаться в ЕС вместе с «общей семьей народов Западных Балкан» и сохранение автономии.

«В Сербии двойственное отношение к этим вопросам. В Белграде помнят натовские бомбардировки и не признают насильственное отделение от страны Косова и Метохии. Сербия не хотела бы вступать в НАТО, хотела бы только присоединиться к ЕС. Но это идет в «пакете» и вряд ли Белграду пойдут навстречу», - считает собеседник НСН.

Сербия, по мнению Князева, сегодня проявляет самостоятельность по многим вопросам, и самый болезненный из них – санкции против России, к которым Белград не присоединился. Страна старается сохранить нормальные торгово-экономические отношения с РФ, понимая, что после формального присоединения к ЕС все это будет пересмотрено. Но и противостоять масштабной наступательной политике Запада Сербии становится все сложнее.

«Много говорится в западной печати о том, что Россия предпринимает какие-то шаги, чтобы удержать эти страны от вступления в НАТО. Но жизнь берет свое и Западу удается сделать то, что он хочет. Россия, в конце концов, будет вынуждена признать, что этот процесс не обратимый и от нас не зависящий. Мы ничего не можем с этим поделать», - сказал главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН.

Эксперт уверен, что Москва не будет оказывать экономическое давление на Сербию, Македонию или другие страны Балкан, чтобы удержать их от вступления в НАТО и ЕС.

«Эти страны получают газ и нефть, но манипуляции с ресурсами для Москвы недопустимы. Россия тоже заинтересована в том, чтобы они продавались, и вряд ли пойдет на какое-то ограничение. Не будет ограничения и по туризму, тем более что поток россиян на Балканы не очень масштабный. Даже политические шаги, кроме настораживающих заявлений в отношении Запада, Москва делать не будет. Единственное, что нам остается, это сохранение тех добрососедских отношений между нашими странами по официальной линии и развитие торгово-экономических связей, которые должны развиваться даже после вступления в ЕС», - заключил Юрий Князев.

Добавим, что Сергей Лавров в беседе с сербскими СМИ уже пообещал, что Москва поддержит любой, приемлемый для Белграда, вариант урегулирования вокруг Косова. Также он не исключил, что газопровод «Турецкий поток» может пройти в Европу через территорию Сербии.