«Пусть сами разберутся». Сенатор о показаниях Флинна по делу о «русском следе»

ФОТО: Майкл Флинн // flickr.com

Владимир Джабаров заявил НСН, что это дело является исключительно внутриполитическим для США.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий дело о «российском следе» в американских выборах, заявил о содействии следствию бывшего помощника президента страны по нацбезопасности Майкла Флинна. По его мнению, это обстоятельство должно быть учтено при выборе меры пресечения подсудимому, сообщает ТАСС.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что это дело в США носит исключительно внутриполитический характер. По его мнению, Вашингтону предстоит самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации. При этом сенатор напомнил, что именно обвинения Трампа в связи с Россией помешали встрече двух лидеров на саммите в Аргентине.

«Совершенно не интересно, кто там какие показания даёт. Это чисто американские внутренние дела. То, что они их пытаются использовать для формирования негативной среды между Россией и Америкой, это их дело. Я думаю, что из-за этого Трамп был вынужден отказаться от встречи с нашим президентом на саммите в Буэнос-Айресе. Так что, это их внутренние дела, они же всё время всем советы дают — кому что делать, от кого что требовать. Пусть сами в себе разберутся. И я думаю, что в любом случае они сами найдут выход из положения. Ситуация там настолько запутанная, что невозможно комментировать, потому что не понятно, кто из них говорит правду, а кто врёт. Нам это не интересно», — заключил Джабаров.

Добавим, что ранее в эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал, как, по его мнению, скажется заявление Мюллера на российско-американских отношениях.

В Кремле не следят за расследованием Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремлю «хватает других забот», и Россия пока не видит прорывов в этом деле.

Напомним, в прошлом году бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку после сообщений о его общении с Сергеем Кисляком, занимавшим на тот момент пост посла РФ в США. Позже он признал дачу ложных показаний о содержании этих бесед. Эти события стали частью основы для обвинений в адрес России о вмешательстве в американские выборы.