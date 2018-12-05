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«Пусть сами разберутся». Сенатор о показаниях Флинна по делу о «русском следе»

5 Декабря 2018 в 18:00
«Пусть сами разберутся». Сенатор о показаниях Флинна по делу о «русском следе»
ФОТО: Майкл Флинн // flickr.com
Владимир Джабаров заявил НСН, что это дело является исключительно внутриполитическим для США.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий дело о «российском следе» в американских выборах, заявил о содействии следствию бывшего помощника президента страны по нацбезопасности Майкла Флинна. По его мнению, это обстоятельство должно быть учтено при выборе меры пресечения подсудимому, сообщает ТАСС.

Внутренний междусобойчик. Американист о показаниях Флинна по «российскому вмешательству»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что это дело в США носит исключительно внутриполитический характер. По его мнению, Вашингтону предстоит самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации. При этом сенатор напомнил, что именно обвинения Трампа в связи с Россией помешали встрече двух лидеров на саммите в Аргентине.

«Совершенно не интересно, кто там какие показания даёт. Это чисто американские внутренние дела. То, что они их пытаются использовать для формирования негативной среды между Россией и Америкой, это их дело. Я думаю, что из-за этого Трамп был вынужден отказаться от встречи с нашим президентом на саммите в Буэнос-Айресе. Так что, это их внутренние дела, они же всё время всем советы дают — кому что делать, от кого что требовать. Пусть сами в себе разберутся. И я думаю, что в любом случае они сами найдут выход из положения. Ситуация там настолько запутанная, что невозможно комментировать, потому что не понятно, кто из них говорит правду, а кто врёт. Нам это не интересно», — заключил Джабаров.

Добавим, что ранее в эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал, как, по его мнению, скажется заявление Мюллера на российско-американских отношениях.

В Кремле не следят за расследованием Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремлю «хватает других забот», и Россия пока не видит прорывов в этом деле.

Напомним, в прошлом году бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку после сообщений о его общении с Сергеем Кисляком, занимавшим на тот момент пост посла РФ в США. Позже он признал дачу ложных показаний о содержании этих бесед. Эти события стали частью основы для обвинений в адрес России о вмешательстве в американские выборы.

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