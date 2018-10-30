В Совфеде рассказали, зачем Трампу обвинять Россию в нарушении договора РСМД

Глава комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН предположил, что президент США будет максимально громко высказывать претензии по отношению к России.

Госсекретарь США совместно с министрами обороны, финансов и торговли подготовят доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Конгресса страны. Соответствующее поручение дал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, сообщает Белый дом. Отмечается, что в докладе речь пойдёт в том числе о «комплексном ответе на якобы существующее нарушение Россией условий договора, сообщают РИА Новости.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН посчитал такое поручение президента США очередной информационной кампанией, призванной поддержать престиж Трампа.

«Сейчас Трампу требуется некая дополнительная кампания в пользу оправдания этой деструктивной позиции. Эта кампания будет вестись максимально публично и громко через развёртывание массивной информационной кампании. На самом деле договор предусматривает механизм его проверки, контроля над его соблюдением. Любые претензии к другой стране, в данном случае к России, нужно излагать в рамках этой комиссии, но этого не делалось или делалось весьма неубедительно. Теперь Трамп пойдёт по пути неких публичных акций. Я уверен в том, что доказательств представлено не будет, потому что Россия не нарушает договор. Это информационная кампания, а не действия по существу», - отметил сенатор.

По словам Константина Косачёва, подобная информационная Кампания необходима президенту Соединённых Штатов, поскольку он не получил поддержку со стороны партнёров.

«Объявляя о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Трамп просчитался в расчёте на международную поддержку этой позиции, этой поддержки нет и в помине. В пользу развала договора высказались только самые надёжные сателлиты США, начиная от Великобритании и заканчивая Украиной. Но между этими двумя позициями 2-3 страны – не больше. А международное сообщество эту позицию отвергло как крайне тревожную, опасную, подрывающую основы стабильности в сфере стратегических и тактических ядерных вооружений», - подчеркнул Косачёв.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил об отказе Вашингтона соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключён ещё в 19987 году. Такое решение американский лидер объяснил несоблюдением соглашения со стороны Москвы. В то же время Дональд Трамп уточнил, что в Договор нужно включить ещё и Китай.