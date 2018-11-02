В Израиле рассказали о продолжении авиаударов по Сирии, несмотря на С-300

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля рассказал НСН, что Израиль проводит и наземные операции в Сирии.

Немецкие СМИ утверждают, что израильская авиация не провела ни одной самостоятельной военной операции на территории Сирии после 17 сентября, когда был сбит российский военный самолёт Ил-20. К такому выводу они пришли, исследуя публикации СМИ, поскольку ранее про них активно писали. Сейчас же ни одного упоминания об операциях не было. При этом ранее в Израиле неоднократно повторяли, что появление С-300 не повлияет на полёты авиации, сообщает Contra Magazine.

В свою очередь, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что военные операции не прекращались.

«Атаки израильской авиации продолжались, просто по взаимному пониманию и россияне, и мы это не комментировали. Я думаю, что не только авиационные атаки продолжались, может быть, они были немножко в меньшем количестве, чем это было до 17 сентября. Россияне возмущались, начиная от министра обороны и заканчивая офицерами связи в Хмеймиме, которые иной раз вели себя по-хамски. Мы им сообщали [о полётах], правда, не за длительное время, как хотели россияне, потому что это бы угрожало нашим лётчикам, потому что мы не уверены, что эта информация не была бы передана Ирану или “Хезболле”. Спасибо россиянам, они со всеми своими недовольствами и кипением от злости не выставляли это на первые полосы газет и молчали. Мы тоже молчим», - отметил эксперт.

Более того, как подчеркнул Алекс Векслер, на территории Сирии вполне могли проходить и наземные операции.

«Авиация продолжала атаки. Наверняка наряду с авиационными налётами по уничтожению техники и боеприпасов, которую Иран поставляет Хезболле, были и какие-то наземные операции», - предположил собеседник НСН.

По словам Алекса Векслера, добрые отношения между Россией и Израилем прекратились.

«17 сентября наши отношения, можно сказать, прекратились. Кремль отвергал все попытки канцелярии премьер-министра нашего согласовать встречу с президентом Путиным. Личные добрые отношения между министрами обороны РФ и Израиля прекратились. А если их нет, надо искать новых союзников во всей этой истории, что и делается. По некоторым сведениям, мы уже даже нашли себе новых союзников», - подытожил он.

Напомним, 17 сентября был сбит российский военно-транспортный самолёт Ил-20. В результате погибли 15 россиян, находившихся на борту. В Минобороны заявили, что сирийская система ПВО сбила воздушное судно поскольку им прикрывался израильский истребитель, наносивший удары по территории САР. В результате Россия поставила ЗРК С-300ПМ-2.