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«Поставить точку и не париться». Американист о декларации Госдепа по Крыму

26 Июля 2018 в 11:09
«Поставить точку и не париться». Американист о декларации Госдепа по Крыму

Политолог в эфире НСН рассказал, что документ был нужен США из-за противоречивых заявлений Трампа.

Российские дипломаты заявили, что Госдеп США живёт «в иной реальности». Так посольство РФ в Соединённых Штатах отреагировало на декларацию Государственного департамента по Крыму. В дипмиссии напомнили, что подобные документы американское ведомство выпускает каждый квартал и не говорят ничего нового. Такое сообщение было опубликовано на странице посольства в Facebook, сообщает Газета.ру.

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Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН заявил, что Госдеп был вынужден выпустить декларацию из-за противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа (слушайте аудио).

«Это просто заявление позиции по какому-то достаточно острому важному международному вопросу. То, что это декларация, не следует воспринимать как некий значимый политический документ. Подтвердить сейчас, что позиция по Крыму не изменилась, было нужно американцам, потому что Трамп делал противоречивые заявления по этому поводу. Я думаю, он и дальше будет продолжать это делать. В этом смысле к этой декларации привлечено большее внимание, чем ко всем предыдущим. Что касается нас, мы уже заявили, что нас мнение США по Крыму не интересует. На этом просто нужно поставить точку и не париться», - отметил политолог.

В посольстве также подчеркнули что развенчивают миф об агрессии России в Крыму в том числе и граждане Украины, сотни тысяч которых предпочитают приезжать отдыхать на полуостров во время отпуска, сообщает «Свободная Пресса». Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума, прошедшего в республике.

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