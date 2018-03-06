Посольство РФ в Турции не обладает информацией о задержании российских туристов

За подробной информацией о судьбе граждан РФ НСН отправили в Генконсульство России в Стамбуле.

Посольство РФ в Турции не обладает информацией о задержании четырёх российских туристов в торговом центре Стамбула. Об этом НСН заявила пресс-атташе дипмиссии. За информацией корреспондента отправили в Генконсульство России в Стамбуле.

«Звоните в Генконсульство в Стамбуле, они обладают информацией», - сказала пресс-атташе.

В то же время Генконсульство на запрос НСН на данный момент не ответило.

Напомним, 5 марта четверых российских туристов задержали в торговом центре Стамбула, где они находились перед вылетом на родину. Инцидент произошёл из-за лекарств в женской сумке. Как рассказала НСН одна из задержанных россиянок Наталья Крылова, больше всего вопросов возникло из-за средства от диареи «Имодиум». Сейчас препарат направлен на экспертизу. Туристы (семейная пара из Ростова-на-Дону – Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко, а также двое молодых людей из Волгодонска – Дмитрий Щекин и Денис Ротарь) провели в отделении полиции семь часов. После этого всех, кроме Крыловой отпустили. Её муж остался в полиции до выяснения обстоятельств. После проведения экспертизы «Имодиума» семейная пара собирается покинуть Турцию.