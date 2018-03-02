Послание Путина взорвало американские СМИ

Пресса США продолжает освещать российскую тематика. В повестке - послание Федеральному собранию Владимира Путина и конфликт в Сирии.

В четверг, 1 марта, пресса США больше всего упоминала Россию в связи с посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

Большинство изданий сконцентрировалось на презентации новой военной технике и, что многие назвали, открытой угрозой США и остальному миру. Однако, остальные части послания тоже были освещены.

«Необычный показ военного величества был самым драматическим элементом выступления, которое началось обещаниями “решительного прорыва” для поднятия стандартов проживания и финансирования здравоохранения и инфраструктуры», - пишет Bloomberg.

Многие американские издания связали послание Путина с выборами президента 2018 года и даже назвали выступление частью предвыборной кампании Путина. Агентство CNN написало, что президент России «прихорашивался» и готовил «свой доверчивый народ» голосовать за него в середине месяца.

«Это помпезные разговоры высшей степени: покачивание воинских частей перед лицами других стран, скорее всего США, чей главнокомандующий массово увеличивает траты на оборону и сокращает дипломатические силы», - пишет CNN.

«Послание Путина было его первым заявлением политической программы с официального начало его президентской кампании. Путин, 65, почти без сомнений останется на посту на четвертый и, вероятно, последний срок, продлив свое правление до 2024 года. Пока фракции толкаются за преимущество в правопреемстве, его самой сложной задачей будет построить команду и систему, которая сможет поддерживать Путинизм после того, как он покинет пост», - пишет Bloomberg.

Интересно отметить, что одним из самых популярных запросов в Google на территории США была «Холодная война II», хотя единого консенсуса среди СМИ по этому поводу нет. The Washington Post пишет, что до Холодной войны еще далеко, а сам Владимир Путин в интервью NBC News с Меган Келли сказал, что те, кто говорят, что новая Холодная война началась – не аналитики, а пропагандисты. Однако, гонка вооружений, сказал президент России NBC News, началась, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Также, в американских СМИ продолжает развиваться тема Сирии. В частности, что предложенное Россией пятичасовое перемирие не работает.

«Пятичасовые ежедневные паузы в военных действиях в восточном пригороде столицы Сирии Дамаскус – представленные под “односторонним” планом России – недостаточно, чтобы завезти помощь или эвакуировать мирных граждан, сообщил представитель ООН», - пишет ABC News.