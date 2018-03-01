В мире услышали путинскую угрозу

Мировые СМИ о послании Владимира Путина Федеральному Собранию.

Крупнейшие мировые СМИ смакуют сегодня подробности речи Владимира Путина, посвященной новым российским военным разработкам, о которых шла речь во второй части его послания Федеральному Собранию. При этом европейские медиа заметили и социально-политический блок выступления российского лидера, в то время как американские и британские издания сделали акцент именно на военном аспекте речи.



Двойной фокус статьи Deutsche Welle анонсирован уже в ее названии.

«Путин проводит предвыборную агитацию с применением ядерного оружия и уровня бедности» - так озаглавлен материал немецкого издания. В первой его части перечисляются анонсированные российским лидером новинки вооружений – МБР «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», ракета «Авангард», подводные дроны. В заметке обращается внимание на заявление Путина, что все эти наработки стали ответом на выход США из договора по ПРО и размещение американских противоракет вблизи российских границ, а также на его предупреждение, что ядерное нападение на российского союзника будет рассматриваться как нападение на Россию.

«Ответ будет незамедлительным», - цитирует Deutsche Welle Путина.

Вторая часть статьи посвящена социальным и политическим обещаниям российского президента, готовящегося к четвертым выборам в своей карьере. В частности, его словам о необходимости «расширить пространство свободы во всех областях», в частности, в судебной системе. И если в вопросе военных достижений России издание избегает оценок, вероятно, в силу недостатка информации, то здесь высказывает собственную скептическую позицию.

«Это противоречит многим шагам, предпринятым в последние годы, которые ограничивают свободы и демократические основные права в России», - напоминает DW.

В похожем ключе выдержана заметка Der Spiegel о путинском послании парламенту, озаглавленная «Путин вводит новое ядерное оружие». Однако в ней сделан акцент на заверениях российского лидера об отсутствии угрозы кому-либо. Что все эти впечатляющие арсеналы просто «гарантируют мир на нашей планете» и будут «поддерживать стратегический баланс сил этого мира».

Der Spiegel также обращает внимание на слова Путина об укреплении свободы, о том, что должны быть усилены демократические институты, гражданское общество и, в частности, суды. О том, что Россия должна быть страной, открытой для всего мира, новым идеям и инициативам.

По мнению издания, это заявление противоречит мерам, принятым в последние годы, которые ограничивают свободу и фундаментальные демократические права. Таким образом, правительство расширило свой контроль над Интернетом и работой неправительственных организаций и средств массовой информации, которые получили деньги из-за рубежа.

Испанская El Pais в материле «Путин объявил о новой межконтинентальной баллистической ракете, которая может ускользнуть от щитов», как явствует из его названия, также уделила основное внимание милитаристской части послания президента. Как и их немецкие коллеги, испанские журналисты не стали комментировать реалистичность этих заявлений, лишь процитировав их ключевые положения. Они обратили внимание на политтехнологический аспект послания, которое было сделано на два месяца позже обычного.

«Это было истолковано оппозицией и экспертами как маневр, чтобы превратить послание в часть предвыборной кампании, в которой Путин становится главным претендентом на победу по всем опросам», - отмечает издание.

Британская The Times проигнорировала социально-политический блок путинской речи, сделав акцент на угрозах в адрес Запада. Издание пишет, что, несмотря на экономические трудности, «Россия оставалась и остается мощной ядерной державой».

«Не забывайте, что никто не хотел говорить о реальных проблемах с нами. Никто нас не слушал. Теперь слушайте», - цитирует газета президента России, подчеркивая, что фоном для его слов выступила компьютерная имитация полета ракеты вокруг Земли, «которая, очевидно, полетела к Соединенным Штатам».

В завершение материала The Times приводит комментарий политолога Глеба Павловского в его Facebook: «Старик оживился только, когда заговорил о том, как он может уничтожить весь мир. Момент истины!»

Наконец, The New York Times ограничилась кратким отчетом о путинском послании. В материале «Путин показывает новое оружие и предупреждает США и Европу тоже» американцы даже не стали упоминать анонсированные военные разработки и описывать их характеристики.

Газета выразила мнение, что речь Путина была направлена на то, чтобы убедить простых россиян в том, что огромный рост социальных расходов поможет решить экономические проблемы последних четырех лет, а также спровоцировать «традиционные опасения», что Россия может в любую минуту стать объектом вторжения.

The New York Times также процитировала Глеба Павловского, который после завершения социально-политической части послания написал в Facebook: «От рассказов о прогрессе речь перешла в открытую декларацию мировой войны».

Американское издание сделало акцент на заявлении Путина о «немедленном ответе» на любое нападение на Россию и ее союзников.