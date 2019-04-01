Понедельник
01 апреля
USD 64.73
EUR 72.72
В мире

Политолог: Украинцы-эмигранты голосовали за Порошенко из-за высокого IQ

1 Апреля 2019 в 15:59
Политолог: Украинцы-эмигранты голосовали за Порошенко из-за высокого IQ
ФОТО: Пётр Порошенко // РИА Новости

Глава правления Центра стратегических исследований (Украина) заявил НСН, что внутри страны можно было наблюдать протестное голосование.

В президентской гонке на Украине по данным ЦИК в зарубежном избирательном округе лидирует действующий глава государства Пётр Порошенко. По итогам подсчёта 98,01% протоколов, он набрал 38,58% голосов, в то время как Владимир Зеленский — 26,14% голосов.

Стрелков: Ждать от Зеленского улучшения в Донбассе бессмысленно

Украинцы, покинувшие страну, больше ассоциируют Украину с действующим главой государства, заметил в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко. Также, по его словам, они больше склонны оценивать кандидатов по интеллектуальному уровню развития. Избиратели внутри страны, по его мнению, показали пример протестного голосования, поддержав Владимира Зеленского.

«Дело в том, что украинцы за пределами Украины более успешны, и это в большей степени интеллектуалы. И они голосовали, если выбирать между людьми с разными IQ, за того, у кого он выше. Второе, за пределами Украины страна ассоциируется с президентом. Поэтому голосование за [действующего] президента, тем более в условиях войны, было превалирующим за пределами страны. Внутри Украины это было протестное голосование: Зеленский начинается на З — “за”, Порошенко на П — “против”, так оно и было», — рассказал политолог.

Добавим, в целом по стране после подсчёта 80% протоколов ЦИК сообщает о лидерстве Владимира Зеленского в борьбе за президентское кресло. Он набрал 30,40% голосов избирателей, в то время как Порошенко — 6,03%. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с 13,24%. После подсчёта 60% протоколов в ЦИК пришли к выводу, что никто из кандидатов не наберёт большинство голосов, поэтому будет назначен второй тур выборов. Он состоится 21 апреля.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.