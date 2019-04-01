Политолог: Украинцы-эмигранты голосовали за Порошенко из-за высокого IQ

ФОТО: Пётр Порошенко // РИА Новости

Глава правления Центра стратегических исследований (Украина) заявил НСН, что внутри страны можно было наблюдать протестное голосование.

В президентской гонке на Украине по данным ЦИК в зарубежном избирательном округе лидирует действующий глава государства Пётр Порошенко. По итогам подсчёта 98,01% протоколов, он набрал 38,58% голосов, в то время как Владимир Зеленский — 26,14% голосов.

Украинцы, покинувшие страну, больше ассоциируют Украину с действующим главой государства, заметил в эфире НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко. Также, по его словам, они больше склонны оценивать кандидатов по интеллектуальному уровню развития. Избиратели внутри страны, по его мнению, показали пример протестного голосования, поддержав Владимира Зеленского.

«Дело в том, что украинцы за пределами Украины более успешны, и это в большей степени интеллектуалы. И они голосовали, если выбирать между людьми с разными IQ, за того, у кого он выше. Второе, за пределами Украины страна ассоциируется с президентом. Поэтому голосование за [действующего] президента, тем более в условиях войны, было превалирующим за пределами страны. Внутри Украины это было протестное голосование: Зеленский начинается на З — “за”, Порошенко на П — “против”, так оно и было», — рассказал политолог.

Добавим, в целом по стране после подсчёта 80% протоколов ЦИК сообщает о лидерстве Владимира Зеленского в борьбе за президентское кресло. Он набрал 30,40% голосов избирателей, в то время как Порошенко — 6,03%. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с 13,24%. После подсчёта 60% протоколов в ЦИК пришли к выводу, что никто из кандидатов не наберёт большинство голосов, поэтому будет назначен второй тур выборов. Он состоится 21 апреля.