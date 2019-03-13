Политолог: Тренд «позитивной диктатуры» уже установился в мире

ФОТО: Александр Лукашенко // Википедия

Белорусский политолог объяснил НСН, что позволило термину трансформироваться, и какое отношение к этому имеет Минск.

Термин «диктатура» в 2019 году приобрёл позитивный оттенок, а также стал своеобразным брендом Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишет «Интерфакс».

По её мнению, сегодня это слово уже несёт в себе другие смыслы — «порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь». Более того, помощница белорусского лидера допустила, что вскоре в мире возникнет запрос на диктатуру.

Примеры установления диктатуры в том виде, в котором её подаёт Эйсмонт, уже можно наблюдать в ряде стран, заметил в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант. Трансформация значения действительно произошла, и не последнюю роль в этом сыграла Белоруссия.

«Нужно понимать подоплёку этого заявления. Дело в том, что долгое время в западных СМИ Беларусь считалась последней диктатурой Европы. Бренд возник именно тогда, когда существовала конфронтация между Западом и Беларусью. Но это время прошло, отношения с Западом стали теплеть, а на самом Западе стали приходить к власти политики, которых оппоненты часто обвиняют в том, что они устраивают диктатуру. Возьмём того же Трампа. Посмотрим на Европу — критика Польши, Венгрии со стороны Брюсселя за то, что они заявляются некими прото-диктатурами. Это говорит о том, что в мире есть тренд на суверенизацию политики, на протекционизм. Мне кажется, это имела в виду Эйсмонт», — заметил Дзермант.

В целом, по его мнению, термин перестал нести в себе негативную коннотацию, благодаря усилению роли суверенитета для государств. И здесь даже роль играет не конкретная личность, будь то Лукашенко или другой политик, а некий образ сильной и независимой страны.

«Идёт тенденция и на усиление централизации власти, на усиление государственного суверенитета. Поскольку Беларусь уже 25 лет, а может и больше, является государством, которое ориентировано на сильную президентскую власть, на суверенитет, можно сказать, что белорусская модель начинает побеждать во всём мире. И термин “диктатура” в негативном смысле теряет смысл. Это символ даже не столько сильной руки, сколько порядка и суверенитета. Страны, которая не подчиняется каким-то глобалистским структурам», — заключил политолог.

Не согласился с ним в эфире НСН экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. По его мнению, диктатура всегда остаётся диктатурой, и никакие позитивные смыслы она нести в себе не может.