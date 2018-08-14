Политолог предрек Армении новые потрясения после освобождения Кочаряна

Роберт Кочарян ФОТО: Радио Свобода

В эфире НСН политолог заявил, что Армения стоит на пороге новых политических процессов.

Несколько активистов сорвали в Ереване пресс-конференцию экс-президента страны Роберта Кочаряна. Они ворвались в зал с криками «Убийца!». Еще несколько десятков человек находились перед зданием «Эребуни Плаза», где проходила встреча с журналистами, скандируя протестные лозунги.

Чуть позже все активисты двинулись к Генпрокуратуре и Высшему судебному совету Армении. Они потребовали уволить судью, освободившего бывшего президента страны.

В конце июля Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя, он проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 10 лет назад сторонники первого президента Левона Тер-Петросяна отказались признать результаты выборов, и вышли на улицы. Они требовали пересчета голосов, в столкновениях погибли двое полицейских и восемь гражданских лиц. Экс-главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

в эфирезаявил, что в срыве пресс-конференции свою выгоду найдут, прежде всего, республиканцы, т.е. сторонники экс-президента.

«Решение арбитражного суда будет обжаловано. В это истории есть два ключевых момента: это недовольство непосредственно жителей страны. Второе: есть политические силы, приближенные к власти, которые должны этот момент использовать. Что они успешно сегодня и сделали»,- заявил Джонни Меликян.

Еще за несколько дней до пресс-конференции Кочарян во всеуслышание заявил, что его хотят отстранить от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.Адвокаты бывшего главы государства обжаловали арест в апелляционном суде, указывая на пункт о неприкосновенности Роберта Кочаряна. Апелляционный суд Армении 13 августа удовлетворил ходатайство адвокатов и изменил ему меру пресечения, освободив его из-под стражи.

При этом Джонни Меликян указывает, что даже своё нынешнее незавидное положение экс-президент может обратить в свою пользу.

«Кочарян еще является обвиняемым, но сегодня стало понятно, что начинается новый этап. Он собирается вернуться во власть, и он об этом заявил. И в его интересах, чтобы пресс-конференция сегодня состоялась. Экс-глава Армении будет собирать вокруг себя всех недовольных властями. Страна находится на пороге новых политических процессов в республике, в сентябре будет очень жарко», - пообещал политолог.

Отреагировал на акцию протеста и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он разместил на своей странице в соцсети пост, в котором пообещал, что «нет такой силы в Республике Армения, которая была бы в состоянии встать перед властью народа, остановить победу народной революции». По его словам, тот, кто попытается стать на этом пути окажется «на помойке истории».

«В том, чтобы Кочарян вернулся в большую политику, прежде всего, заинтересованы республиканцы. Рейтинг партии упал, не было ребрендинга. Нужно было что-то новое, в данном случае получилось, что новое – это хорошо забытое старое. Кочарян собирает всех, кто не может продвинуть свой проект и они присоединятся к нему», - высказал свое мнениеруководитель Центра политических и правовых исследований в ЕреванеГлава офиса экс-президента Виктор Согомонян сообщил, что дата новой пресс-конференции пока неизвестна. Он также назвал произошедшее «антидемократическим проявлением». И добавил, что это была попытка «замолчать» любое неугодное властям мнение. «Такая позиция противоречит духу демократии и должно быть строго осуждена»,— заявил Согомонян сайту Yerevan today.