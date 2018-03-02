Политолог: Новый президент Армении не повлияет на отношения с Россией

В пятницу, 2 марта, в Армении депутаты Национального собрания Армении выберут президента страны. Единственным кандидатом стал Армен Саркисян (65 лет), посол Армении в Великобритании, который в 1996-1997 годах был премьер-министром республики.
В эфире НСН директор института Кавказа Александр Искандарян рассказал, как смена главы Армении может повлиять на отношения с Российской Федерацией (слушайте аудио):
«Смена президента не изменит российско-армянские отношения. Дело в том, что называть это сменой президентов можно только формально, потому что тот президент, который сейчас, Серж Саргсян, и тот президент, который будет, с огромной вероятностью будет Армен Саркисян, - это люди с совершенно разными полномочиями. Армения по старой Конституции была близка к президентской республике, и президент был центральной фигурой власти. А теперь Армения превращается в парламентскую республику, и у нового президента практически полномочий, кроме представительских, нет. Это что-то похожее на ту систему, которая в Германии или в Израиле», - сказал эксперт НСН.
Напомним, Республиканская партия Армении выдвинула Армена Саргсяна, профессора Кембриджского университета и Института математики Лондонского университета, своим кандидатом на пост президента страны, который будет избран парламентом 2 марта. Об этом объявил лидер партии и уходящий в отставку президент Серж Саргсян на встрече с Арменом Саргсяном, сообщает «Синьхуа».