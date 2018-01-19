Профессор Кембриджа может возглавить Армению

Республиканская партия Армении выдвинула Армена Саргсяна, профессора Кембриджского университета и Института математики Лондонского университета, своим кандидатом на пост президента страны, который будет избран парламентом 2 марта. Об этом объявил лидер партии и уходящий в отставку президент Серж Саргсян на встрече с Арменом Саргсяном, сообщает «Синьхуа».

Национальное собрание Армении изберет нового президента на семилетний срок. Второй и последний срок пребывания действующего президента истекает 9 апреля.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване.

Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 годах преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

Еще в советские годы был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1992-1995 годах Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.

В 1995-1996 годах был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

1 ноября 1996 года Армен Саргсян стал пятым премьер-министром Армении, однако проработал в должности всего четыре месяца и 28 февраля 1997 года оставил пост.

В 1998-2000 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

В разные годы выступал консультантом в крупных компаний.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (15.09.2017).





