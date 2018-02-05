Политолог: «Европейские» реформы в Грузии не повлияют на отношения с РФ

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Эксперт в эфире НСН рассказал, что основные нововведения должны коснуться созданию свободной конкуренции.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини оценила на «отлично» партнёрство между ЕС и Грузией. Однако, по её словам, стране нужны новые реформы. Как заверила Тбилиси Могерини, Брюссель готов оказать стране помощь в этом вопросе. С такими словами глава дипломатии Евросоюза выступила на пресс-конференции 5 февраля после заседания Совета ассоциации Грузии и ЕС.

Руководитель грузинского Института стратегии управления Петр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, что Тбилиси сейчас нужно сделать шаг по направлению к свободной конкуренции.

«Я общаюсь с западными дипломатами, коллегами. Многие отдают себе отчёт в том, что, несмотря на явные успехи, Грузии всё-таки существуют остатки системы, когда правит не верховенство закона, нет свободной конкуренции. Евросоюз настаивает на том, чтобы в этом направлении были проведены реформы, чтобы все тендеры были реальными. Это направление главное сейчас. Развитие страны, экономики без свободной и справедливой конкуренции как в политике, так и экономике просто невозможно», - заверил НСН политолог.

По словам Петра Мамрадзе, реформы не скажутся на отношениях с Москвой.

«Представители ЕС сделали немало заявлений о том, что никоим образом взаимоотношения ЕС с Грузией не могут быть направлены против кого-то, тем более не ущемляются права Грузии взаимодействовать с кем ей угодно, в том числе с ближайшим гигантом-соседом. Это не раз утверждалось и словом, и делом», - заключил Мамрадзе.

Напомним, соглашение об ассоциации с Евросоюзом Грузия подписала в 2014 году. В 2014-2015 годах бывший премьер-министр кавказской страны Ираклий Гарибашвили предрекал Тбилиси вступление в ЕС в течение 10 лет. Стоит отметить, что в 2017 году для граждан Грузии в Евросоюзе начал действовать безвизовый режим.