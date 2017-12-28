Политолог: Россию и Грузию помирят туризм и вино

Эксперт в эфире НСН напомнил, что о межгосударственные отношения между странами до сих пор остаются замороженными.

В РФ выразили надежду на закрепление в 2018 году успехов в сотрудничестве с Грузией. Имеется в виду экономическое и торговое взаимоотношение. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Григорий Карасин. По его словам, тенденция нормализации отношений между странами наметилась несколько лет назад, сообщают «Известия».

Руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что пока что сотрудничество между странами можно развить только до «определённой линии».

«Дипломатических отношений [между странами] нет (Грузия разорвала их в 2008 году). В этом плане межгосударственные отношения заморожены, потому что, не имея дипломатических отношений, дальше определённой линии продвигаться невозможно. Зато прекрасно сработал формат Карасина и Абашидзе (имеется в виду спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Москвой – НСН). На фоне этих доверительных отношений, когда партнёры знают, что никто никого обманывать не станет. Многое сумели сделать для развития экономических отношений. Это связано с тем, что и туризм из России в Грузию возрос невероятно, и с выходом на российский рынок грузинской продукции», - сказал Мамрадзе.

По данным на март 2017 года, Грузия экспортирует на российский рынок в основном вино, минеральную воду, крепкие спиртные напитки и орехи.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве России рассказали, что введение безвизового режима с Грузией вполне возможно, однако на данный момент продвигаться к такому решению очень сложно, сообщает RT. В октябре 2017 года в МИД РФ уточнили, что уже передали Тбилиси предложения по поводу безвизового въезда для членов экипажей воздушных судов.