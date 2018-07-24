Политика самозапугивания. Русские хакеры оставят США без света?

Американские СМИ обвинили хакеров из России во взломе энергосетей в сотнях предприятий.

США обвинили российских хакеров во взломе американских энергосетей. Об этом рассказали в министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов. В ведомстве подчеркнули, что теперь под контролем группы хакеров «Стрекоза» оказались сотни предприятий, которые могут быть отключены от электроэнергии, сообщает The Wall Street Journal.

Как подчеркнул глава департамента по анализу систем промышленной безопасности министерства внутренней безопасности США Джонатан Гомер, компании, которые взломаны, могут даже не подозревать о произошедшем, сообщает Газета.ру .

Стоит отметить, что это не первые подобные обвинения в адрес российских хакеров. Так, в ноябре 2017 года Великобритания посчитала их ответственными за атаки на энергетический сектор страны. В июле того же года американские СМИ сообщили о попытке взломать электростанции в штате Канзас. Обвинение, опять же, прозвучало в адрес российских хакеров.

Ранеев эфире назвал подобные обвинения самозапугиванием.

«Никаких реальных доказательств нет. У американцев такое самосознание, что они склонны очень сильно преувеличивать возможности того государства, которое им противодействует на международной арене. И происходит своего рода самозапугивание», - считает американист.

В свою очередь, директор фонда изучения США им. Рузвельта в МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулёв в эфире НСН посчитал подобные обвинения чистой политикой.

«Хакерским атакам подвергаются абсолютно все, в том числе Россия, и госучреждения, и финансовые структуры, и сайты Кремля и МИДа. То же самое происходит в США, поэтому обвинять каждый раз в этом Россию – дело чисто политическое», - заключил Рогулёв.

Напомним, ранее Демократическая партия США обвинила российских хакеров во взломе своих серверов. Именно это, убеждены в Вашингтоне, привело к победе действующего президента страны Дональда Трампа на выборах. В свою очередь, министерство внутренней безопасности США даже опубликовало отчёт о российских кибератаках во время президентских выборов.