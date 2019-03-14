Политический тупик. Грузию в НАТО не ждут, а с Россией не помириться

ФОТО: torange.biz

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе объяснил НСН, почему слова Нино Бурджанадзе о стремлении в альянс и отношениях с Москвой останутся в Тбилиси пустым звуком

Грузии не нужно вступать в НАТО, так как это может навредить отношениям с Россией. Об этом заявила лидер оппозиционной политической силы «Демократическое движение», экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, пишет РИА Новости.

Также, по её словам, возобновление отношений с Москвой на самом высшем уровне должно быть достигнуто силами Тбилиси, так как «со стороны России такие шаги были сделаны».

Слова Бурджанадзе не имеют в Грузии особого веса и являются лишь риторикой, заметил в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе. Кроме того, в Грузии всем ясно, что никто в Североатлантическом альянсе Тбилиси не ждёт.

«С одной стороны, Бурджанадзе потеряла свой авторитет, это проявилось за последние годы явственно. Но по сути, все понимают в Грузии, что то, что говорят западные эксперты о том, что Грузия ни при какой погоде не будет принята в НАТО, [правда]. Более того, никто не собирается даже этого символического плана по вступлению подавать. Сотрудничать, да, проводить учения, способствовать партнёрству, но никакого продвижения ни на йоту не будет дальше», — заявил Мамрадзе.

Причиной тому, по его словам, не только территориальные проблемы Грузии, но и позиция России, которая будет всеми силами препятствовать вступлению Грузии в НАТО.

«Там учитывают, что нарушена территориальная целостность, находятся мощные российские базы на территории Абхазии и бывшей Южноосетинской автономной области, и то, что российское руководство категорически против [вступления Грузии в НАТО]. Директор Европейского центра безопасности в Праге, например, сказал, что если кто-то задумается о том, чтобы Украине и Грузии дать вступить в НАТО, это вызовет мгновенную реакцию России, которая сведёт на нет любые подобные начинания. Так что, слова Бурджанадзе — чистой воды риторика, не имеющая экспертного веса», — заключил собеседник НСН.

Что касается возобновления отношений с Россией, в ближайшем будущем это невозможно, добавил Мамрадзе. Коллизия заключается в упрямстве сторон, ни одна из которых не станет поступаться своими принципами.

«Такие мнения были, особенно после прихода к власти “Мечты”, когда её руководители заявляли, что надо начать настоящие добрососедские отношения с Россией. Эти совершенно неопытные люди скоро упёрлись в то, что было совершенно всем ясно: такие заявления и попытки никоим образом не могут поменять позицию России по признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. А с другой стороны, никакое грузинское руководство на данном историческом этапе не может заявить своему народу: давайте, мы тоже признаем эти территории независимыми и на этой базе обратимся к России с просьбой восстановить дипломатические отношения. Тут явный политический тупик», — заключил Мамрадзе.

Ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, в какой исторический момент была приоткрыта дверь для стран СНГ, через которую некоторые из них пытаются просочиться в НАТО.